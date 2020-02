Хардкор рап дуото M.O.P. ще експлодира на 24 април в Music Jam

Хардкор дуото M.O.P. е сформирано от Lil' Fame (псевдоним на Джамал Гринидж) и Billy Danze (псевдоним на Ерик Мъри) в Бруклин през далечната 1992 г. Успяват да направят впечатление още с първия си сингъл, "How About Some Hardcore" (1993), последван от дебютния албум " To the Death " (1994) и две години по-късно - " Firing Squad ". Дълги години наред групата остава верна на своите гето корени и агресивни текстове, печелейки лоялна, но ограничена като численост армия фенове. Пробивът към по-широка известност и висшите лиги на хип-хопа идва през 2000 г. с албума " Warriorz " и оттогава - въпреки смените на лейбъли и продуценти - дуетът никога на сваля крак от педала на газта. Последните им издания са "Street Certified" (2014) и EP-то "The MOP Beat Tape" (2019). Шоуто им в София обещава яка порция от типичната за Били и Лил Фейм рецепта - свиреп хардкор рап, тътнещ сеизмичен ритъм и... купон като за най-корави хип-хоп фенове.