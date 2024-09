Il Volo обявиха втори концерт в София

Пореди големия интерес от страна на българската публика италианското трио Il Volo обяви втори концерт в София. Той ще бъде отново на 2 ноември в зала 1 на НДК, но в 15 ч., съобщават организаторите от BG Sound Stage.

Билетите за членовете на официалния фен клуб на Il Volo вече са в продажба, а за всички останали пропуските за втория концерт ще се продават от 11 септември в мрежата на Eventim.

Първият концерт на Il Volo на 2 ноември бе обявен през юни и е изцяло разпродаден. Огромното желание на публиката да гледа и слуша на живо италианците ги е убедило, че трябва да направят втори концерт. И така, в рамките на един ден - 2 ноември, Il Volo ще пеят в 15 ч. и в 20 ч. и ще представят новия си албум "AD ASTRA".

"AD ASTRA" е първият албум на триото с изцяло нови авторски песни (с изключение на "Who Wants to Live Forever"). Той излезе в края на март, след тяхното участие в 74-то издание на конкурса Сан Ремо с песента им "Capolavoro", отбелязваща кулминацията на тяхната 15-годишна кариера. "AD ASTRA" е истински шедьовър, съчетал трите различни и допълващи се личности на Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето. Това е уникален звукозаписен проект, създаден от едни от най-известните автори на музика и подуценти в момента - парчета, които чертаят мост между миналото и настоящето, и с поглед към бъдещето.

Програмата им ще включва също и класически знаменити парчета от 15-годишния им репертоар, емблематични за италианската музика, но и техни солови изпълнения от световната музикална съкровищница, с които тримата музиканти показват поотделно индивидуалността си и личните си музикални предпочитания.

