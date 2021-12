Iron Maiden се завръщат в България с концерт през 2022 година

Легендарните британски хеви метъли Iron Maiden се завръщат в България за нов концерт през юли догодина, обявиха от промоутъра Fest Team.

Събитието е насрочено за 13 юли 2022 г., като мястото е „Арена Армеец“. Специални гости ще бъдат Lord of the Lost.

Концертът е част от турнето Legacy of The Beast Tour 2022 и е в официалния календар на бандата.

Билетите влизат в продажба от 6 декември, но членовете на фен клуба на Maiden у нас ще могат да се снабдят с тях още от този петък.

"Следващото лято най-сетне ще можем да направим голямото европейско турне Legacy Of The Beast, което трябваше да се случи през 2020 и се наложи да отложим два пъти! Щастливи сме, че успяхме да добавим още концерти в няколко страхотни източноевропейски страни, включително Украйна, където не сме свирили никога! Планираме някои промени в продукцията и сет листа, за да включим парчета от новия албум Senjutsu – така ще направим Legacy Of The Beast Tour 2022 дори още по-впечатляващ и грандиозен. Все пак, бъдете сигурни, че ще включим всички хитове и ключови елементи от първоначалния ни замисъл за турнето – легендарния Spitfire, огнехвъргачката, гигантския Икар и всичко останало! Разбира се, ще разтърсим ситуацията с един нов Senjutsu свят, в който Еди ще има сериозна конкуренция", споделя Род Смолуд, мениджър на групата.

Вокалистът на Iron Maiden, Брус Дикинсън добавя: „Нямаме търпение да се завърнем в Европа догодина и сме много щастливи, че успяхме да добавим София и други източноевропейски градове със страхотни фенове. Развълнуван съм от новите елементи на сцената и да споделим с Вас какво сме подготвили. Цялата група много се забавлява по време на Legacy турнето и с удоволствие се връщаме, за да свирим на живо и да се видим с всички Вас отново!"