Известни певци пяха онлайн в помощ на борбата с коронавируса (ВИДЕО)

Сър Елтън Джон убеди известни музиканти, без да напускат дома си, да участват в онлайн концерт за набиране на средства за борба с коронавируса, съобщава NME.

Концертът продължи четири часа. Освен самия певец, зрителите можеха да видят и чуят Били Айлиш, Дейв Грол, Били Джо Армстронг, Марая Кери и други. Бившият барабанист на Nirvana и вокалистът на Foo Fighters Дейв Грол изпълни акустичната версия на "My Hero". Преди да изпее песента той каза: "Джо Били Армстронг (Green Day) също спомена факта, че всички преминаваме през "трудни времена" и отбеляза, че за него е голяма "чест" да участва в концерта. Той изпя "Boulevard of Broken Dreams".Били Айлиш и брат ѝ Финиас изпълниха акустична версия на хита "Bad Guy ". Марая Кери изпя с помощта на пианист, който свирeше от домашното си студио, песента "Always Be My Baby".Източник: БГНЕС