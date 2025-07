С победата над Джокович: Синер записа 3 уникални постижения, нареди се до най-големите легенди в тениса

Световният номер 1 Яник Синер успя да победи живата легенда Новак Джокович в три сета, за да се класира за пръв път на финал на Уимбълдън. Италианецът преодоля с лекота 7-кратния шампион в Лондон и си уреди втори пореден финал срещу Карлос Алкарас в Големия шлем. Двамата се срещнаха преди няколко седмици на Ролан Гарос, където победата бе за испанеца. А с победата над Ноле, Синер записа три уникални постижения, нареждайки се до най-големите легенди в тениса.

Яник Синер е едва петият тенисист от 1995 година насам, който достига до финал до всеки един от четирите турнира в Големия шлем. Останалите четирима са добре познати: Джокович, Рафаел Надал, Роджър Федерер и Анди Мъри. Освен това Синер е четвъртият играч, който успява да победи Ноле и на трите настилки - трева, хард и клей. Другите трима са Рафа, Роджър и Анди. Дори и Алкарас не може да се похвали с това, тъй като не е побеждавал Новак на твърда настилка.

Още: Яник Синер написа 7 думи след победата над Григор Димитров

Иначе Синер се превърна в най-младия тенисист в Оупън ерата, който постига четири последователни финала в Големия шлем. Той направи това на 23 години и 318 дни. А двамата с Алкарас са първата двойка, която ще играе на финал на Ролан Гарос и на Уимбълдън в една година след Надал и Федерер през 2008-ма. Големият финал е в неделя от 18 часа българско време.

Още: Григор Димитров влезе в престижна класация от 7 играчи, оглавявана с убийствена разлика от Джокович

Jannik Sinner after beating Djokovic to reach Wimbledon final



“Since 1995, 5 men have made it through to the final of every grand slam. Federer, Nadal, Djokovic, Murray, and now you…”



Jannik: "Yes, it's some good company" 😂



pic.twitter.com/Z6eo7Uw0fE