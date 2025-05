Класиците на японския психеделик рок Acid Mothers Temple в София на 25 май

В най-силната досега откъм японски авангард и ъндърграунд година за "Аларма Пънк Джаз", след концертите на Казухиса Учихаши и Акира Саката (с участието на Тацухиса Ямамото) и мини-турнетата на по-младите heavenphetamine и Шинго Масуда, нямаше как да не бъдат почетени и класиците Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O. Бащите на японския психеделик рок, чието първо гостуване разтърси София из основи в друга една епоха (през далечната 2017 г.), се завръщаt на 25 май (неделя вечер) в настоящия си състав: Макото Кавабата (електрически китари), Хироши Хигаши (синтезатори), Джонсън Тсу (глас, китара, бузуки), Сатошима Нани (барабани) и Сауано Шозо (бас). Групата е основана през далечната 1995 г. и чества 30-годишен юбилей с настоящото си турне, което минава и през България (клуб "Паве" под Столична библиотека).

През годините цялостният колектив и общност Acid Mothers Temple работи, пътува и записва с множество други музиканти (и цели други групи) – прогресив/спейс-рок класиците Gong, пънкарките Afrirampo от Осака, немските краут-рокери Guru Guru, аржентинските експерименталисти Burt Reynols Ensamblе и много, много други, като често името на другата група се добавя към името Acid Mothers Temple.

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O. е корабът-майка с пилот Макото Кавабата и втори пилот Хироши Хигаши, а през годините на него са се качвали не една и две легенди на японския ъндърграунд рок – Митсуру Табата от Zeni Geva (на предишното турне, което имаше българска дата), Тацуя Йошида от Ruins, незабравимият Кенджи "Дамо" Сузуки и пр.

За музиката на Acid Mothers Temple, която подобно на тази на Sun Ra Arkestra идва от Космоса, Макото Кавабата казва: "Не я създавам аз, аз съм нещо като радио тунер. Звуците идват отнякъде... Опитвам се да ги уловя от своя Космос и да ги изсвиря на хората".

Кой ще открие вечерта

Преди скъпите гости от Япония на сцената на клуб "Паве" ще бъде представен Born Erased, най-новият самостоятелен проект на Ангел Симитчиев, един от хората, стоящи зад лейбъла Amek Collective. Born Erased обединява дългогодишния интерес на Симитчиев към ембиънт музиката, характерен и за други негови солови проекти като Mytrip и Dayin, и влияния от екстремни жанрове като шугейз и дуум метъл. В звученето на Born Erased се преплитат синтезатори, индустриални теренни записи, деформирани китарни текстури, а често и барабани, изсвирени на живо. Дебютният албум на проекта "I Am The End Of The World" излезе в края на 2023 г. за френския лейбъл BLWBCK, а тази година се очаква неговото продължение. Настоящият барабанист в Born Erased е Неди Миладинов (Expectations, Rejuvenation).

БИЛЕТИ от 45 лв можете да намерите онлайн в системата на EpayGo : https://epaygo.bg/4054456613, както и на касите на EasyPay. На входа в деня на концерта, ако има останали, цената ще е 50 лв. Местата в клуба са едва 300.

Програмата за неделната вечер (25 май) по часове е следната:

20:00 ч. - отваряне на вратите

20:30 ч. - Born Erased

21:30 ч. - Acid Mothers Temple & Melting Paraiso U.F.O.

