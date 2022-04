Кралете на лаунджа Thievery Corporation се завръщат в България

Четири години след последното си гостуване у нас Thievery Corporation отново включиха България в лайв календара си. На 28 юни 2022 г. в София кралете на лаунджа ще излязат на живо пред българска публика, за да увенчаят началото на лятото с голям концерт, част от тазгодишното им световно турне The Outernational Tour V.2.

Завладяващото шоу на Thievery Corporation ще се разгърне насред исторически артефакти от различни епохи. Те ще са естествен декор в топлината на юнската вечер, предразполагаща присъстващите да се потопят в атмосферичния им звук - мост към далечни светове, култури и епохи. Сцената за събитието ще бъде изградена на открито пред Национален исторически музей с панорамна гледка към издигащата се насреща Витоша планина.

Вашингтонското електронно дуо, зад което стоят имената на Ерик Хилтън и Роб Гарза, за пореден път ще сгрее душите на хилядите си български фенове с хипнотична смес от реге, лаундж, дъб, боса нова, афро бийт, трип хоп, есид джаз, гарнирани с индийски, бразилски и арабски мотиви. Аудиовизуалните ефекти и участието на изпълнители от различни етноси са съпътстващ, но ключов елемент от магията на сценичното им присъствие.

Публиката отново ще има възможност да се наслади на големите хитове на Thievery Corporation Warning Shots", "The Richest Man In Babylon", "Lebanese Blonde", "Until The Morning", "Sweet Tides", "Amerimacka", "All That We Perceive","State Of Our Union", "Revolution Solution ", "Liberation Front ", "El Pueblo Unido", "Is It Over", "Exilio", "Shadows Of Ourselves", "En Simple Histoire", "Facing East", "The Numbers Game", "Mandalla", "Letter To The Editor“ и много други.

Името на настоящото турне Outernational носи послания, по-актуални от всякога в глобален план. То отразява идеалите на Хилтън и Гарза за свят, базиран на разнообразие, приемане и осъзнатост за значението на приобщаването, отвъд национални и етнически граници. "Артистите с фокус върху хората като The Clash, Fela Kuti и Manu Chao винаги са били значими за нас, а ангажирането със социални идеи - част от това, което се опитваме да правим", споделя Хилтън.

Повече от 25 години Thievery Corporation градят своя емблематичен звук, превърнал се в култ за милиони меломани по света, неподвластен на жанровите определения. С 10 студийни албума, още толкова компилации и над 30 сингъла, те отдавна са се превърнали в явление на съвременната музикална сцена, оказващо влияние на редица изпълнители и продуценти и оглавяващо афишите на най-големите фестивали като Lollapalooza, Coachella и др.

БИЛЕТИ: налични онлайн на bit.ly/ThieveryCorporation2022 - "Ранно пиле" на цена от 60 лв, стандартни билети от 70 лв.

В продажба е и VIP пакет за концерта на цена от 120 лв., който дава право на приоритетен достъп, специален бадж за концерта, достъп до ВИП зоната, която ще е с директна видимост към сцената и отделен бар.

Организатор на събитието е EventEase.