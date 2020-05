Легендата на Queen Брайън Мей е претърпял инфаркт

72-годишният Мей разкри, че освен, че е наранил крака си при инцидент в градината си по-рано този месец, той наскоро се е сблъскал със сериозни сърдечни проблеми. Седмица след инцидента в градината, музикантът е трябвало да си направи ЯМР на гръбначния стълб заради силна болка, което разкрило притиснат седалищен нерв, съобщава БГНЕС."По средата на цялата тази сага претърпях и малък сърдечен удар", каза той и добави, че е изпитал около 40-минутна болка и стягане в гърдите. "Всъщност се оказа, че имам три артерии, които са запушени и има опасност да блокират снабдяването с кръв до сърцето ми", каза Брайън Мей. Въпреки че му бил препоръчан троен байпас, музикантът сподели, че е избрал да му бъдат поставени три стента, за да помогнат да се поддържа артерията отворена. Мей каза, че след "невероятната операция", той излязъл от болницата, чувствайки се забележително добре. „Мисля, че 50 години тичане с ремъка на китарата през лявото ми рамо, може да има нещо общо с това!“, пошегува се той.Освен музикант и композитор, Брайън Мей е и астрофизик. Роден е на 19 юли 1947 година в квартал Хамптън на Лондон и е член на Queen почти от самото й основаване като китарист. Заедно с Фреди Меркюри е един от основните двигатели за успеха на легендарната група. Композира много от хитовете, сред които We Will Rock You, Hammer to Fall, The Prophet Song, Who Wants to Live Forever и I Want it All. След смъртта на Фреди Меркюри Мей продължи своята музикална кариера, като впоследствие възроди и Queen с вокал Адам Ламбърт.