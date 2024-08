Лени Кравиц за първи път в Бургас: Какво да очакваме от концерта?

Американският изпълнител Лени Кравиц ще изнесе днес за първи път концерт в Бургас. За звездата това ще е трета среща с българската публика, а събитието е част от турнето му "Blue Electric Light Tour".

Организатори са Live Nation и Fest Team. Те обявиха, че по непредвидени обстоятелства гостуването на Девон Рос (Devon Ross) като подгряващ изпълнител се отменя и вместо нея на сцената преди концерта ще се качи DJ Toni.

Турнето на Лени Кравиц

Турнето носи името на най-новия 12-и поред студиен албум на певеца. Записва го в собственото си студио на Бахамите, като съчетава в него всичките си таланти на музикант, автор на песни, продуцент, актьор, автор и дизайнер.

Албумът включва колекция от 12 песни, в които той изпълнява не само вокалите, но и голяма част от инструменталите с помощта на дългогодишния си китарист Крейг Рос. Освен песни от него обаче феновете могат да очакват да чуят на живо довечера и някои от най-големите му хитове през годините, сред които са "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away" и "American Woman".

Още: Лени Кравиц обяви, че 9 години не е бил с жена

Бургас е готов

Очаква се събитието да бъде посетено от 12 000 души, обявиха от Община Бургас. За по-голяма безопасност временно е ограничено и движението от кръговото кръстовище на хотел "Приморец" в посока Морска гара.

От градската управа допълниха, че за удобството на гостите на града ще бъде обособена специална паркинг зона на ул. "Булаир", която е с капацитет за около 120 коли и ще може да бъде ползвана между 16:00 и 08:00 часа на следващия ден. Другите градски паркинги, които могат да се използват, са "Гурко", "Опера", "Трия Сити център", "Кирил и Методий" и "Пиргос", съобщава БТА.

Още: Никос Вертис покорява Варна на 24 август