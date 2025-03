Mastodon и Fear Factory стават част от Hills of Rock 2025

След точно четири месеца публиката на HILLS OF ROCK 2025 ще стане свидетел на историческа среща – между легендарни имена, оформили световната рок и метъл сцена, и новата вълна артисти, които диктуват ритъма на съвременния звук. На 25, 26 и 27 юли в Пловдив ще звучат гласовете на метъл историята, но и на тези, които пишат нейната следваща глава. Към това музикално приключение у нас се присъединяват още две знакови групи – Mastodon и Fear Factory.

MASTODON

Te събират най-доброто от класическия рок, стоунър и слъдж метъла, сайкъделик и прогресив рока и го смесват с концептуална дълбочина, сложни аранжименти и... иронична небрежност. Те превръщат метъла в кинематографично изкуство, без да загубят и капка от неговата брутална сила. Те са Mastodon и ще свирят в Пловдив на третата фестивална вечер на HILLS OF ROCK 2025. Идват от Атланта и носят онзи автентичен жарък заряд и усещането за откритие, което рокът търсеше, когато беше гладен за нови идеи. Mastodon са истински пир за почитателите на тежкия звук - първите им четири албума са концептуални пътешествия, посветени на природните елементи: огън, земя, вода и въздух. В творчеството си препращат към Моби Дик, имат "Грами" за метъл песен, участвали са в култовата сага "Game of Thrones" като диваци, а част от мърч линията им включва... буркани с кисели краставички. Ще излязат на 27 юли, точно преди хедлайнера на вечерта The Smashing Pumpkins.

FEAR FACTORY

Свободният слот между Wolfmother и Sepultura на 26 юли ще заемат едни от първите, които не само разбират, но и проповядват страстно дистопичната индустриална метъл естетика – Fear Factory. С корени в дет метъла, траша и грайндкора, Fear Factory създават едни от най-тежките и индустриално наситени звуци в историята на метъла. Макар да започват като дет метъл група в Лос Анджелис през 1989, те бързо еволюират и създават трилогия от албуми "Soul of a New Machine" (1992), "Demanufacture" (1995) и "Obsolete" (1998), които напълно интегрират киберпънк електроника и механизирани рифове и разрушителни груувове. До края на 90-те Fear Factory са вдъхновение за много ню метъл, алт метъл и метълкор групи с тяхното футуристично звучене.

Gojira, Machine Head, The Smashing Pumpkins, Mastodon, Fear Factory, Skunk Anansie, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi - безспорно главната сцена на HILLS OF ROCK 2025 ще събере едни от най-големите имена от съвременната рок и метъл сцена между 25 и 27 юли.

Какво ще слушаме на другите две сцени

Но не по-малко вълнуващо ще бъде и на останалите локации, където публиката ще има възможност да открие неочаквани музикални съкровища. Гребната база в Пловдив отново ще посрещне традиционните партньорски сцени на HILLS OF ROCK – На Тъмно и Строежа. Към вече обявените американци от Dope, на сцената на Строежа се присъединяват още 15 имена. Пълният списък от банди и изпълнители обединява силна селекция от утвърдени български артисти и любопитни международни имена: H-Blockx, Dope, Kultur Shock, Тъмно, Ревю, Vendetta, Crowfish, Superhiks, Керана и Космонавтите, Анимационерите, Cool Den, Skre4, Adult Crush, Attaxic, Всеки Следващ Ден и Ouch Blanket. Към вече обявените изпълнители на сцена На Тъмно се присъединяват още три банди: Pizzza, Urban Grey и Do Sho Band. Те ще внесат не само стилово разнообразие, но и силно сценично присъствие, превръщайки рок фестивала в още по-въздействащо преживяване.

Пълна програма и новини за HILLS OF ROCK има на hillsofrock.com. Билетите са в продажба в мрежата на ticketstation.bg на цени от 140 лв. до 220 лв. за тридневен.

