Музикалната серия от събития Best Kept Secret с голям концерт на Жлъч и Гена на 20 юни

Единственото реално парти на открито в София - Best Kept Secret на ди-джей Sava вече повече от месец представя едни от най добрите ъндърграунд трап, хип-хоп и рап български артисти на открито в задния двор на Фабрика 126. На 20 юни специални гости ще бъдат момчетата от So Called Crew в лицето на Жлъч и Гена.

Софийският рап колектив е познат със своето характерно звучене и отличаващи се лирики, концентрирани в албумите 'Удар' и 'Светлосянка', както и в множеството проекти на So Called Crew, експерименти и колаборации с български музиканти от всякакви стилове, в които Жлъч и Гената се впускат заедно и поотделно. Бeзпорен акцент на вечерта ще бъде и хитът "Kurac" на ди-джей Sava с Жлъч. В рамките на събитието меломаните ще могат да чуят и песни от последния албум на Жлъч – „Вяра", в който си партнира с най-добрите български бийтмейкъри – Гена (So Called Crew), Madmatic, Kay Be, Kinxkelvin, Warp и Drugия Компания на Сава, Жлъч и Гената ще правят добре познатите на българскта публика RAY BON, който обещава много и разтърсващ трап и хип-хоп до изгрев слънце. Слушай Жлъч/Гена на: https://bit.ly/2UVpstK/ Допълнителна информация - Онлайн билети Ранно Пиле от 12.00 лв. и стандартни от 15лв на