На 88 години почина актьорът и певец Крис Кристоферсън

Крис Кристоферсън - кънтри певецът, който умело балансираше плодотворната актьорска кариера с музикалното си творчество, почина на 88-годишна възраст.

Семейството на Кристоферсън потвърди смъртта му на 29 септември вечерта, като каза, че той "почина мирно" в дома си в събота. "Всички сме толкова благословени за времето, прекарано с него", се казва в изявлението, подписано от съпругата му Лиза, осемте му деца и седемте му внуци. "Благодаря ви, че го обичате през всичките тези години и когато видите дъга, знайте, че той се усмихва на всички нас".

За Крис Кристоферсън

Вдъхновяван от емоционалната уязвимост и литературното майсторство на писането на кънтри песни, Кристоферсън често оглавява американските кънтри класации, а кавър версиите на песните му са хитове за изпълнители като Джанис Джоплин, Гладис Найт и Джони Кеш. В средата на 70-те години той работи с известни филмови режисьори, включително Мартин Скорсезе и Сам Пекинпа и печели "Златен глобус" за работата си с Барбра Стрейзънд в римейка на "Роди се звезда" от 1976 г.

Роден в Тексас през 1936 г., Кристоферсън посещава гимназия в Калифорния и първоначално иска да бъде романист, по-късно учи литература в колежа Помона в Южна Калифорния и в Оксфордския университет като стипендиант на Роудс. Вдъхновен от зараждащата се рокендрол сцена, първият му опит в музиката е във Великобритания като Крис Карсън, въпреки че песните, които записва, никога не са издадени.

Снимка: Getty Images

Той продължава да изпълнява музика по време на службата си в американската армия, където става пилот на хеликоптер - умение, което продължава да упражнява (в петролната индустрия и Националната гвардия), след като напуска армията през 1965 г. Това определено разгневява военното му семейство. "Гордеех се, че съм най-добрият работник или човекът, който може да копае канавките най-бързо", казва той по-късно. "Нещо вътре в мен ме накара да искам да правя трудните неща... Част от това беше, че исках да бъда писател и реших, че трябва да изляза навън и да живея".

Премества се в центъра на кънтри музиката в Нешвил, където работи като барман и като портиер за Columbia Recording Studios. В края на 60-те години той пише песни за Джери Лий Луис и кънтри певци, включително Рей Стивънс, Фарън Йънг и Били Уокър, но соловата му кариера се проваля.

Пробивът идва, след като той приземява хеликоптер на Националната гвардия в дома на Джони Кеш и му представя касета с песните си, като по-късно описва инцидента като "вид нахлуване в личното пространство, което не бих препоръчал". Кеш се възхищава на "Sunday Mornin' Comin' Down", а записът му на песента на Кристоферсън оглавява кънтри класацията през 1970 г. и печели песен на годината на наградите на Асоциацията за кънтри музика.

Същата година Кристоферсън записва първия от 18-те студийни албума, които ще издаде по време на кариерата си. Той се среща известно време с Джанис Джоплин, която записва песента му "Me and Bobby McGee", и тя става хит номер 1 след смъртта ѝ през 1970 г. Друга песен на Кристоферсън от същата година - "Help Me Make It Through the Night", става хит за Сами Смит и по-късно е изпълнявана като кавър от Елвис Пресли, Гладис Найт, Марая Кери и други.

По времето, когато четвъртият му албум "Jesus Was a Capricorn" оглавява кънтри класацията през 1972 г., поразително красивият Кристоферсън започва актьорска кариера, като за първи път се появява в "Последният филм" на Денис Хопър. Други забележителни филми с него включват ролята на престъпника Били Хлапето в "Пат Гарет и Били Хлапето" (1973) на Сам Пекинпа, заедно с Елън Бърстин в "Алиса вече не живее тук" (1974) на Мартин Скорсезе и с Бърт Рейнолдс в спортната комедийна драма "Полутруден" (1977). "Роди се звезда" затвърждава холивудския му успех, помрачен от "Вратата на рая" (1980), известен с провала в боксофиса, припомня БГНЕС.

