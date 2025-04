Най-доброто Бийтълс шоу идва в България с The Bootleg Beatles

На 7 февруари 2026 г. Зала 1 на НДК ще се превърне в сцена за едно от най-вълнуващите музикални събития за феновете на The Beatles. The Bootleg BEATLES, световноизвестната група, призната и многократно награждавана за автентичното си пресъздаване на легендарната банда, пристига в България за една вечер, изпълнена с магията на най-емблематичните песни на The Beatles, съобщават организаторите на събитието.

С над 4500 концерта в над 40 държави за последните 46 години, The Bootleg BEATLES се утвърждават като най-добрата трибют група на The Beatles в света – тяхното шоу не е просто концерт, а истинско пътешествие във времето, което ще ви върне към златната епоха на рока. Групата има честта да е свирила на юбилейния рожден ден на Кралица Елизабет, където самият Пол Маккартни присъства и споделя, че задължително ще посети техен концерт.

Това шоу е повече от носталгия! Прочутото списание "Daily Telegraph" заявява директно, че "The Beatles са се преродили!". Ето вашата възможност да се докоснете до този феномен и да запеете с хиляди други фенове безсмъртните хитове на ливърпулската четворка. Продуцентът на The Beatles - Джордж Мартин, казва за шоуто: "Впечатляващо, Фантастично!".

През 1979 г. продукцията "Beatlemania" пристига от Бродуей в Ню Йорк в лондонския Astoria Theatre в Уест Енд. Четирима млади британци – Нийл Харисън, Андре Баро, Дейвид Катлин-Бърч и Джак Лий Елгуд – са избрани да бъдат британският състав, който ще пресъздаде магията на The Beatles на сцена. Така започва пътешествието на The Bootleg BEATLES – група, която ще покори световните сцени в продължение на десетилетия.

Международните медийни отзиви също говорят сами за себе си:

"The Times": "Напълно убедително"

"Daily Telegraph": "Това не е просто трибют – това е прераждане!"

Chris Evans, "BBC Radio" – "Изключително!"

"The Evening Standard": "Изключителна техническа прецизност"

Не просто концерт, а истинско пътешествие във времето! На 7 февруари 2026 г. Зала 1 на НДК ще се превърне в сцена за най-автентичното Beatles изживяване. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg в цялата страна!

Официален сайт на групата: www.bootlegbeatles.com

