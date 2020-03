Най-големите медии в Нидерландия: България щеше да спечели Евровизия

Едни от най-големите медии в Нидерландия, страната домакин на отмененото 65-то издание на "Евровизия", излязоха днес със заглавия "Bulgarije had songfestival gewonnen" (България спечели "Евровизия") и "Dit liedje had waarschijnlijk het Songfestival 2020 gewonnen" (Тази песен вероятно щеше да спечели "Евровизия" 2020). Публикациите в De Telegraaf, RTL Nieuws, AD.nl, Shownieuws, Ditjes & Datjes, RTL Boulevard, Tubantia и Welingelichte Kringen посочват, че преди крайното решение за изместване на конкурса за 2021 година Виктория, която щеше да изпълни "Tears Getting Sober" в Ротердам, е била големият фаворит за победата и пишат "Ако конкурсът беше продължил, България вероятно щеше да победи".

Вчера бешe обявено, че 65-тото издание на песенния конкурс "Евровизия" ще бъде изместено за 2021 година. Причината за крайното решение на организаторите на конкурса от Европейския съюз за радио и телевизия и националните телевизии домакини на Нидерландия е разпространението на COVID-19 в Европа и предизвикателствата, които то поставя пред реализирането на най-мащабното телевизионно шоу в света. Все още се очаква решение за това дали участниците на "Евровизия" 2020 ще бъдат допуснати да представят страните си на конкурса през 2021 година в Ротердам. Геновева Христова, изпълнителен продуцент на българското участие от страна на Ligna Group коментира решението на организаторите: "Смятаме, че най-логичното решение е най-участниците и техните песни да бъдат допуснати да участват в конкурса през 2021 в Ротердам. Не можем да позволим трудът ни да отиде на вятъра". Българският представител Виктория също беше категорична: "'Tears Getting Sober" е песен, в която много хора вложиха сърцето и душата си. Вярвам, че ще имам възможност да я изпълня на сцената на Евровизия и да накарам България да се гордее с моето представяне". На 28 март Виктория планира своя първи онлайн концерт на живо от дома си в София, с който прави жест към феновете и последователите си. Той ще бъде излъчен безплатно на eurovision.icard.com от 20 часа българско време. Конкурсът "Евровизия" се провежда всяка година без прекъсване от 1956 година насам, което го прави една от най-дълго съществуващите телевизионни програми в света. Музикалната надпревара събира пред екрана над 200 милиона зрители от цял свят.