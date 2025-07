Отиде си актьорът Майкъл Медсън (ВИДЕО)

Почина холивудският актьор Майкъл Медсън. По информация на NBC Los Angeles, актьорът е намерен безжизнен в дома си в Малибу. Той си отиде на 68-годишна възраст. Според телевизията, която се позовава на местния шериф, Медсън вероятно е починал от сърдечен арест, като няма подозрения за външна намеса.

Тази версия потвърди и мениджърът му Рон Смит. "Разбираме, че Майкъл е получил сърдечен арест и е бил намерен безчувствен в дома си в Малибу по-рано тази сутрин", каза той пред списание PEOPLE.

"През последните две години актьорът се бе отдал на работа в независимото кино, като беше ангажиран с предстоящите пълнометражни филми "Resurrection Road", "Concessions" и "Cookbook for Southern Housewives" и наистина очакваше с нетърпение тази следваща глава от живота си", се казва в изявлението на Рон Смит. "Майкъл също така се готвеше да издаде нова книга, наречена "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems", която вече се редактира“, добави мениджърът му.

Майкъл Медсън беше известен най-вече с ролите си във филми на Куентин Тарантино, като, например, Вик Вега/г-н Блондин в "Кучета в резерв" (1992), Бъд в "Убий Бил 1" (2003) и "Убий Бил 2" (2004), "Мърморко" Дъглас/Джо Гага в "Омразната осморка" (2015) и шериф Хакет в "Имало едно време в Холивуд" (2019).

Той също така участва като Джими Ленъкс в "Телма и Луиз" (1991), Глен Грийнууд във "Волният Уили" (1993) и, може би най-известният му успех, е Доминик „Сони Блек“ Наполитано в "Дони Браско" (1997).