Най-обичаният гръцки изпълнител Никос Вертис с нов грандиозен концерт в София

Билетите влизат в продажба в сряда, 13 март, на ticketstation.bg, а за най-големите фенове на гръцката звезда са предвидени различни категории ВИП маси.

За грандиозната гръцка вечер ще се погрижи и неговият оркестър с 25 музиканти с бузуки, а атмосферата в залата със сигурност ще надмине тази и в най-добрите гръцки клубове със сцена на няколко нива, мултимедия и светлинно шоу.

Музикалният крал на Гърция, както наричат Никос Вертис, ще разгорещи страстите с най-големите си хитове и най-красиви песни ("Thelo na me nioseis", "De me skeftesai", "An Eisai Ena Asteri" и др.), някои от които той обещава да изсвири лично на своята любима китара. Публиката в залата ще чуе и някои от новите песни на хитовия изпълнител, сред които е баладата му – "Argisame Kardia Mou", която само за месец разбива музикалните класации в южната ни съседка.

Повече за Никос Вертис

Никос Вертис е роден на 21 август 1976 година в Холандия. Когато е на шест години, семейството му се мести в Солун. Скоро той започва да взема уроци по бузуки, а от 15-годишен се занимава и с пеене. Оттогава прекарва живота си в композиране, свирене и пеене – първо в големи клубове, а после и на професионалната сцена. Никос, който носи прозвището "най-желания ерген на Гърция", предизвиква невиждан фурор не само по време на участията си – навсякъде, където го разпознават в различни части на света, го посрещат с истинска фенска истерия.

