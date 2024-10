Басистът на Guns N' Roses потвърди: Имаме планове за нова музика и турне

След като китаристът Слаш се закани, че Guns N' Roses "се опитват да направят" първия си запис след "Chinese Democracy" от 2008 г. и че се водят преговори за малко турне, басистът Дъф Маккагън потвърди, че новата музика определено е в плановете им.

Тази седмица в предаването "Trunk Nation With Eddie Trunk" той каза: "Определено има желание и план за нова музика. Да, със сигурност."

Рокаджиите и автори на "Welcome to The Jungle" не са свирили на живо от турнето си в Северна Америка през 2023 г., което приключи през ноември миналата година, а 60-годишният Дъф признава, че има нужда от време за възстановяване и почивка след дългите периоди на път - за разлика от 59-годишния си колега Слаш.

"Можеш да отидеш на турне и да имаш върхове и спадове по време на турнето. Но ние никога не сме имали такива. Винаги всеки концерт е супер специален. Дори когато удължихме турнето си - след толкова много обиколки, да го удължиш с още четири седмици, това може да унищожи една група. Виждал съм как се случва. Това е твърде дълго. Твърде дълго. И всички започват да се сърдят един на друг, на екипа и на всички тези неща. Но това не се случва нито с нашата група, нито с нашия екип. Така че завършихме с този истински връх, който беше Мексико Сити, този огромен концерт, който направихме. А точно преди това свирихме две вечери в Hollywood Bowl. Беше наистина специално. The Black Keys откриха концерта ни в Hollywood Bowl - наистина страхотно, различно шоу. Мисля, че завършихме и си казахме: "О, човече. Нека да не спираме. Нека отново се върнем към това. Но мисля, че за мен беше важно да си почина - трябваше да дам почивка на тялото си. Много часове на сцената. Много пътувания. И тези дни трябва да слушам тялото си. Трябва да го слушам. Така че трябваше да си почина. Мисля, че всички имаме нужда от почивка", каза той.

Ще има ли турне?

Наскоро той намекна, че следващата година е "изцяло за Guns N' Roses". "Ще вляза в студиото с Conspirators (проектът му с Майлс Кенеди), ще запиша нов албум и след това 2025 г. ще е изцяло за Guns N' Roses. В момента се занимавам с това как да се справям с музикалните проблеми: "Опитваме се да направим някои такива неща. Мисля, че ще има малко турне през лятото на следващата година. Така или иначе чух слух, че ще се съсредоточим върху него. Но преди това е турнето на S.E.R.P.E.N.T., а след това и на Conspirators", сподели той пред Loudwire Nights.

През декември Гънс издадоха "Perhaps", подкрепена от "The General", които са записани по едно и също време с "Chinese Democracy", точно както изданията от 2021 г. "Absurd" и "Hard Skool". Прословутият запис беше забавен с години и задържан от правни проблеми, а Слаш, Дъф и барабанистът Мат Сорум напуснаха групата и останаха само фронтменът Аксел Роуз и клавиристът Дизи Рийд.

Групата се събра отново с оригиналните членове Слаш и Дъф за албума от 2016 г. "Not in This Lifetime... Tour", припомня БГНЕС.