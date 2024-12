Orden Ogan с първи концерт в България на Midalidare Rock in The Wine Valley 2025

Немската пауър метъл машина ORDEN OGAN идват за първи път в България, включвайки се с концерт в Midalidare Rock In The Wine Valley 2025, съобщиха организаторите. Тях ще видим в деня на MANOWAR, 11 юли петък. В същия ден се включват и сънародниците им от BRAINSTORM. Тридневните билети за Midalidare Rock In The Wine Valley са в продажба на цена от 220 лева онлайн в мрежата на Eventim. Ограничено количество еднодневни билети ще бъдат пуснати в началото на 2025-а година.

За Orden Ogan

ORDEN OGAN са абсолютен връх на пауър метъл сцената и са незаменима част от международната сцена. През тази година бандата издаде седмия си албум "The Order of Fear", който се определя като най-твърдия издаван досега от тях. От дебюта си "Vale" (2008 г.) насам ORDEN OGAN се издига до статута си на безспорно величие. С албума си "Final Days" групата успява да се изкачи до номер 3 в официалната немска класация за албуми през 2021 г. В Spotify групата наброява над половин милион месечни слушатели, а химните им "Gunman" и "The Things We Believe In" събират по около 15 милиона слушания в Spotify.

За Brainstorm

Когато става дума за метъл "Made in Germany", няма как да не споменем BRAINSTORM. Кариерата започва с дебюта им "Hungry" (1997). А с албуми като "Metus Mortis" (2001), "Soul Temptation" (2003), "Liquid Monster" (2005), "Midnight Ghost" (2018) и "Wall Of Skulls" (2021) групата продължава да се развива и да затвърждава позициите си на международната метъл сцена. Съвсем скоро бандата подписа нов договор с Reigning Phoenix Music и ще издаде новия си студиен албум "Plague Of Rats" в началото на 2025 г. Новият албум възражда индийските теми, представени за първи път в "Soul Temptation" (2003).

