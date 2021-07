Остават броени часове до най-мащабното музикално събитие и плажно парти на годината - фестивала Sunland by Exit

Exit reality. Enter Sunland е мотото на най-големия музикален фестивал в България за годината, който се очертава и като едно от най-мащабните партита в Европа. Представяме ви цялата полезна информация за предстоящото събитие.

Какво да очакваме

Sunland Festival by EXIT e първото българско издание на култовия фестивал EXIT.

Емблематичният фестивал идва в България, за да отпразнува 20-тия си рожден ден на родното Черноморие. У нас то ще дебютира с над 50 часа музика от световни и български изпълнители на живо, разположени на 4 сцени, една от които ще бъде изградена в морето на залива “Перла” – сцената WAI Moments. За първи път събитието ще представи концепцията “фестивална улица”, внушителните 100 метра барове ще са на разположение на публиката, а за комфорта ѝ ще се грижат над 300 души персонал.

Гурме кухнята на VIP зоната е в ръцете на шеф Андре Токев. Фестивалът е целодневен и ще включва спортни активности: кросфит, пилатес, уиндсърф, кайт, парашут над водата, организиран преход с колело до Бегликташ и много други.

Къде и кога

29, 30 и 31 юли, плаж “Перла”, на 3 км северно от Приморско - отлична локация с подходящо природни и инфраструктурни дадености за развитието на музикално събитие. Десетки световни и български музикални звезди ще озвучават на живо над 130 декара от четирите сцени на плаж “Перла”.

Сцените

Поради разнородността на музикалните жанрове партито ще се простира на 4 сцени, всяка със собствени специфики. На Main Stage ще се изявяват знаменити имена от световната сцена, избрани от EXIT, заедно с актуални български банди. За дневните партита е приготвена специална сцена във водата - WAI Moments, а алтернативната DJ сцена ще се изявява на DJ Stage и сцената на Stroeja.

Програмата

Сред големите имена в лайнъпа са британската хип-хоп дива IMDDB, руската техно диджей и певица Nina Kraviz, сръбската рок банда S.A.R.S., французите Ofenbach, както и редица диджеи от Metropolis и любими имена от българската сцена.

Сцените на фестивала ще покажат Анимационерите, Jeremy?, Superhiks, S.A.R.S., Magdalena, After Affair, +1 TBA. На Live Stage може да очаквате Maze Hunters, Adult Crush, Pirahna, Jasmine Whale, Krekhaus, Tahoma&The Homies, Жлъч/Григовор/Гена, Secta, Old School Hip-Hop Party: Cass&Feel, Керана и Космонавтите, The Top Stoppers&Wickeda, Upsurt, IAMDDB, Nina Kraviz, Matador, Tijana T.

Очаквайте още Innerglow, Jin Monic, P.I.F., Остава, Ревю, Retro Party: Marty G&Anton Hristov, DJ Stage, Preyah, Руши, Ofenbach, Guy, Metropolis DJs, +1 TBA, Cool Den, Габана , Спални места,Таралеща, No More Many More, Спенс, NDOE, Stroeja DJ Set, Martin Mihaylov&Anton Hristov и много други - общо над 50 часа световна и българска музика на живо.

По дни и часове програмата за MAIN STAGE изглежда така:

Четвъртък:

18:00 ч. – DJ Warm Up

19:30 ч. – Superhiks

20:30 ч. – Анимационерите

22:00 ч. – Jeremy?

23:00 ч. – S.A.R.S.

01:00 ч. – MAGDALENA

02:30 ч. – EELKE KLEJN

04:30 ч. – AFTER AFAIR

Петък:

18:00 ч. – DJ Warm Up

19:00 ч. – The Top Stoppers&WICKEDA

21:00 ч. – Керана и космонавтите

22:30 ч. – Ъпсурт

00:00 ч. – IAMBBD

01:00 ч. – MATADOR

Нова вълна български и чуждестранни артисти идват за SUNLAND/EXIT След година прекъсване, EXIT се завърна в Сърбия с 20 сцени и 200 000 посетители за 4 дни, а сега култовият фестивал пристига и у нас з... Прочети повече

02:30 ч. – NINA KRAVIZ

04:30 ч. – TIJANA T

Събота:

19:00 ч. – DJ Warm Up

21:00 ч. - Preyah

22:30 ч. - Руши

00:00 ч. - OFENBACH

01:30 ч. – GUY J

03:00 ч. – METROPOLIS DJs / Steven / Smurf / Miss Lidiya





Как може да станете част от Sunland by EXIT

Можете да закупите билет на epaygo.bg и bilet.bg, касите на EasyPay или на място. Всеки билет има уникален баркод, който е валиден само веднъж.

Билетите варират в зависимост от продължителността на престоя - еднодневният дава достъп до всички зони с изключение на VIP зоната в рамките на един ден срещу 40 лв.

Билетът за 3 дни ще ви струва 99 лв. с достъп до всички зони с изключение на VIP зоната. Фестивалът предоставя възможност за къмпингуване на място - билет къмпинг е 30 лв. за палатка в прохладната гора на фестивала. Палатки не се подсигуряват от фестивала, а билетът важи за един човек.

VIP билетът за 1 ден е 150 лв. с включени 100 лв. консумация, достъп до VIP зоната и цялата фестивална зона. Премиум VIP билетите са на стойност 250 лв. с включени 200 лв. консумация, достъп до Premium VIP зоната и цялата фестивална зона. Sunland предлага и Ултра VIP билет за 350 лв. с включени 300лв. консумация, достъп до Ultra VIP зоната и цялата фестивална зона.

За повече информация може да посетите https://sunlandfestival.com.