Стана ясна причината за катастрофата и трагичната смърт на Диого Жота, появиха се кадри на изгорялото Lamborghini

Футболният свят бе разтресен от трагичната вест за смъртта на футболиста на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре. Двамата загинаха в автомобилна катастрофа в Испания, а сега излезе и информация за причината за фаталния инцидент. BBC съобщава, че автомобилът на Жота - Lamborghini, е излязъл от пътя заради спукана гума при изпреварване на друго превозно средство, а след това се е самозапалил.

Инцидентът е станал малко след полунощ в четвъртък. Свидетели на инцидента съобщават, че пламъците бързо са обхванали автомобила, което не е позволило те да бъдат спасени. Според информациите, регистрационният номер на автомобила е помогнал за идентифицирането на жертвите. Тепърва предстоят ДНК тестове, които да потвърдят идентичността на загиналите.

The Guardia Civil has told BBC Sport that Jota and his brother died at about 00:30 local time on Thursday.



They said that their car, a Lamborghini, left the road due to a tyre blowout while overtaking another vehicle and then caught fire.

