По стъпките на легендата: Как Матео Бочели изгражда своя уникален музикален стил

Има имена в музиката, които носят тежестта на легендата – имена, които разпалват емоции още с първите акорди. Такова е фамилията Бочели. Но днес светът не само слуша, а се влюбва в Матео Бочели – младият талант, който не просто върви по стъпките на баща си, великия Андреа Бочели, а създава своя собствена, неповторима музикална вселена. Той е вече звезда със свое лице и утвърдена публика, както в Европа, така и в Америка, която го посреща в първото му световно турне, започнало в началото на тази година.

Младият Бочели идва за първи път в България по покана на BG Sound Stage, като част от световното си турне "Summer Nigths" – на 11 юни, в Античния театър в Пловдив.

Роден през 1997 година, Матео буквално израства сред музиката – неговият дом е изпълнен с арии, симфонии и аплодисментите на милиони. Но съдбата му не е просто наследство – тя е страст, работа и стремеж към съвършенство. Още от 6-годишен започва да свири на пиано, а на 18 постъпва в консерваторията "Луиджи Бокерини" в Лука, Тоскана, където усъвършенства своя глас и техника. Първото му изпълнение на живо е на 18-годишна възраст и то не къде да е – а в Колизеума в Рим в концерт на знаменития си баща.

Гласът на новата италианска романтика

Музикалният стил на Матео е магично съчетание на класика и модерност. Той притежава топъл, дълбок и емоционален тембър, който напомня за златната епоха на италианската музика, но с поп звучене, което докосва и новото поколение.

Първият му голям пробив идва през 2018 година, когато заедно с баща си записва "Fall On Me" – емоционална балада, включена в албума "Sì" на Андреа Бочели. Песента покорява милиони сърца, включително и на зрителите на филма "Лешникотрошачката и четирите кралства" на Disney, където е включена в саундтрака на филма. Тази песен не е обикновен дебют за Матео – тя е музикално послание за любовта между баща и син, за предаването на емоцията и таланта от едно поколение на друго. С "Fall On Me" баща и син откриват и Лятната Универсиада в Неапол през 2019 г. на стадиона "San Paolo".

Следващите няколко години Матео посвещава на изграждането на своята кариера. Започва да работи върху авторска музика, като в същото време печели почитатели по целия свят с интерпретации на класически италиански песни и модерни балади. На сцената Матео очарова публиката не само с музикалния си талант, но и с младежкото си излъчване и естествена харизма.

От Италия към световните сцени

През 2023 година той издава своя първи самостоятелен албум "Matteo" – проект, който напълно разкрива неговата артистична същност. В него се усеща духът на Италия – страст, елегантност и мелодии, които разтърсват душата.

Албумът включва както италиански, така и английски песни, доказвайки, че музиката на Матео няма граници. Песните "For You", "Tu Luz Quedó" и "Un Attimo di Te" са израз на неговата изключителна способност да докосва сърцата на слушателите, независимо от езика. За дебютния си проект Матео работи с някои от най-големите имена в музикалната индустрия, включително Ed&Matthew Sheeran, PARISI, Jesse Shatkin (работил с Miley Cyrus, Sia, Kelly Clarkson) и Stuart Crichton.

Но Матео не спира дотук. През 2024 г. той започва грандиозно световно турне, което го отвежда до някои от най-престижните концертни зали в Европа, САЩ и Латинска Америка. Почитателите му го сравняват с велики имена като Джош Гробан и Майкъл Бубле, но неговата сила е в автентичността – той не се опитва да бъде никого другиго, освен себе си. Матео успешно гради своя собствена идентичност в музикалния свят, като същевременно отдава почит към богатото музикално наследство на своето семейство.

Не пропускайте да бъдете част от тази музикална магия – Summer Night с Матео Бочели – на 11 юни 2025, Античен театър, Пловдив! Един концерт на Матео не е просто вечер с музика – това е среща с емоцията, с изкуството, с Италия. Билетите са в продажба в системата на Ивентим.

