Шведите H.E.A.T. за първи път в България на Midalidare Rock In The Wine Valley 2025

Още една световна група идва за първи концерт в България, за да се включи в петото издание на Midalidare Rock in The Wine Valley. Шведите от H.E.A.T. ще свирят на 12 юли, събота, когато хедлайнери са W.A.S.P. До момента потвърдените групи за петото издание на фестивала в долината на виното са MANOWAR, W.A.S.P., ALICE COOPER, DORO, ORDEN OGAN, BRAINSTORM и H.E.A.T.

Още: Orden Ogan с първи концерт в България на Midalidare Rock in The Wine Valley 2025

Кои са H.E.A.T.

От създаването си през 2008 г. H.E.A.T. правят непрестанни турнета и печелят верни фенове в Скандинавия, Европа, Обединеното кралство и Япония благодарение на невероятното сценично присъствие и шоу, което предлагат на публиката. Стилът им е определян като мелодичен хард рок, а през 2022 г. в групата се завърна оригиналният вокал Kenny Leckremo, затвърждавайки стила на бандата. Очаква се на 24 януари да излезе и най-новият албум на H.E.A.T.

H.E.A.T са:

Kenny Leckremo – вокали

Dave Dalone – китара

Jimmy Jay – бас

Jona Tee – клавишни

Don Crash – барабани

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley можете да откриете на официалния сайт на фестивала - https://midalidarerock.bg.

Още: Sofia Free Jazz с Франк Гратковски и Казухиса Учихаши в новата концертна серия на Alarma Punk Jazz