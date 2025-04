След 30 години българската група ТЪМНО отново се качва на сцената

Емблематичната българска група от началото на 90-те - ТЪМНО, се завръща в светлините на прожекторите с шумен концерт на 17 май в залата на "Пиротска 5". Точно 30 години след последната си поява на живо, групата ще представи почти целия си култов албум от 94-та, както и някои неиздавани неща. ТЪМНО вече пуснаха две нови песни – "All About The Fear" и "For Real", които носят характерното звучене на бандата, но същевременно са белязани от по-зрял елемент в композициите. Триото обещава и още нова музика за всички присъстващи на 17 май, когато на сцената ще излязат - Васил Русев – Чайката, Деян Драгиев – Даката и Михаил Иванов, който е новият басист на мястото на Боян Златков.

Специални гости в паметното събитие на ТЪМНО ще бъдат BROND - алтернатив рок формация, носеща автентичния бунтарски дух на 90-те, като и за тях това ще е първа поява пред публика от 5 години насам. BROND ще изпълнят специален сет с познати песни от албумите си "Feint" и "Graveyard Campfire". За настроението преди и след концерта ще се погрижи вокалистът на Анимационерите - Георги Згуров – Гурко, който ще застане зад ди-джейския пулт.

Билетите за концерта на 17 май в зала "Пиротска 5" вече се продават в системата на EPayGo. Вратите на клуба отварят в 19 часа, а началото на събитието е обявено за 20 часа.

Кои са ТЪМНО?

ТЪМНО са сочени от мнозина за групата, наложила грънджа и алтернативната музика в България. Клипът им към песента "Bye", шеговито наречена "Сбогом Жозефа", е заснет от екипа на предаването "РокОко" през 1993 година и веднага грабва феновете с оригиналния си звук и неравноделна пулсация. Още тогава в творчеството на бандата се усещат както сиатълски и прогресив влияния, така и фолклорни елементи, умело и ненатрапчиво вплетени в цялостната музикална концепция. Следва подписване на договор и издаване на албум, който излиза на касетка и в продължение на близо три месеца оглавява класацията по продажби у нас.

След разпадането на ТЪМНО през 1996 година, членовете на групата стават част от различни проекти. Деян Драгиев – Даката е един от най-добрите и актуални родни барабанисти, който свири и записва с Паникън Уайаскър, Ревю, Нова Генерация, Тангра, Уикеда, Me and my Devil, Saint Electrics и др. Васил Русев – Чайката е част от проекти като Бичето, Панака, Ъпсурт Лайф бенд, пише филмова музика, композира песни за много родни изпълнители и е автор на три книги с хумористични разкази. Новото попълнение на баса е Михаил Иванов – Мишо. Той е добре познато име в родните джаз среди, носител е на много международни награди, между които и наградата за най-добър солист на Dutch Jazz Competition, а формацията му "Noise linguistix" е чест гост на редица джаз фестивали.

