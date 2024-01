Световната сензация сред контратенорите Якуб Юзеф Орлински с концерт в София през февруари

Списъкът му с награди също е завиден, а само преди броени месеци - през юни 2023 г., спечели отличието "Певец на годината" с предпоследния свой албум "Farewells" на едни от най-авторитетните награди за класическа музика Opus Klassic. Точно този диск е записан под акомпанимента на друг поляк и близък приятел на Орлински - пианиста Михал Биел. Той също пристига за концерта "Красота и думи" в София, а двамата ще изпълнят някои от композициите, включени във "Farewells".

Фотограф: Honorata Karapuda

Орлински вече има и две номинации за "Грами" - през 2021-а в категорията "Най-добър оперен запис" за изпълнението му в "Агрипина" от Хендел заедно с международния оркестър Il Pomo d'Oro, където концертмайстор е българската цигуларка Зефира Вълова. Година по-късно той отново получава "Грами" номинация в същата категория, но за изпълнението му в продукцията "Евридика" (композитор Matthew Aucoin) на "Метрополитън опера" в Ню Йорк.

Какво да очаква българската публика

Орлински и Биел са подготвили изключително разнообразна програма за родната публика, която включва както песни на съвременни полски композитори, така и утвърдени барокови композиции на майсторите в жанра Хенри Пърсел и Георг Фридрих Хендел.

Рециталът "Красота и думи" е четвъртият поред концерт от първия сезон на цикъла "Съкровени гласове", реализиран от оперната прима Соня Йончева и нейната продуцентска компания SY11 Events.

"Пяла съм с Яkуб Орлински във Франция преди няколко години. В него има нещо специално като артист, защото представя класическата музика по нов и интересен начин, с което привлича по-младата аудитория навсякъде по света. Това търсене на различното е особено важно за нашето изкуство, за да се отвори към новите поколения и съм изключително щастлива, че българската публика ще има възможност да се наслади на музиката му", споделя Соня Йончева.

Фотограф: Honorata Karapuda

За акомпанимента по време на рецитала си в София Якуб Орлински е поканил неговия сънародник - пианиста Михал Биел. Двамата концертират заедно от години, а Биел е добре познат артист на международната сцена, печелил е редица награди и конкурси и също като Орлински е завършил The Juilliard School, където преподава и до днес.

Концертът "Красота и думи" на 13 февруари в зала "България" е с начален час 19:30 и се осъществява в партньорство с Полски институт в София.

Признание на публиката и критиката

Огромният интерес към неговия талант се доказа още през 2017 г. по време на ежегодния летен френски фестивал Aix-en-Provence Festival. Тогава Орлински представи композицията "Vedrò con mio diletto" от операта "Джустино" на Антонио Вивалди. Изпълнението му бе гледано онлайн от близо 4 милиона души, а до този момент клипът в YouTube e събрал повече от 11 милиона гледания.

Критиката също е благосклонна към Орлински и определя легатото в неговото пеене като изключително, а това че има превъзходна дикция, толкова специфичен тембър и много точен музикален усет му придават силна индивидуалност и изтънчен стил за поднасяне на класическото изкуство.

Орлински гастролира редовно в едни от най-престижните световни сцени като "Ковънт гардън", "Метрополитън опера", "Карнеги Хол". Възпитаник е на The Chopin University of Music и прочутия висш американски институт за изкуства The Juilliard School. Сред най-запомнящите му роли са тези в оперите "Агрипина" и "Алчина" от Хендел, както и "Орфей и Евридика" на Кристоф Вилибалд Глук. През 2022 г. той се превъплъти в образа на Дидимус от операта "Теодора" отново на Хендел - копродукция на Кралската опера в Лондон и Teatro Real (Мадрид), където си партнираше с невероятното американско мецосопрано Джойс Ди Донато. Тя също ще изнесе концерт в България на 31 май 2025 г., с който ще закрие втория сезон на "Съкровени гласове".

Животът извън сцената

Фотограф: Jiyang Chen

Животът на полския контратенор извън сцената е не по-малко динамичен и интересен откъм занимания. Орлински е запален брейк танцьор от тийнейджър и е печелил няколко международни денс състезания, освен това се изявява като модел, рекламно лице е на редица световни брандове и често краси кориците на водещи модни списания като Vogue и Еlle. Запазена марка за него е да изпълнява брейк движения по време на концертите си, за да разчупи стереотипите в общоприетото и по-статично представяне на класическата музика, както самият той допълва.