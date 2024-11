Световният феномен 40 Fingers се завръща с два концерта в България

Световният феномен 40 Fingers се завръща в България, обявиха организаторите от BG Sound Stage. Италианският квартет ще зарадва феновете си с два нови концерта във Варна и София през януари 2025 г.

След невероятния успех на концерта си в Пловдив през юли тази година, световният феномен 40 FINGERS се завръща с нова програма и два нови концерта:

- във Варна – на 17.01.2025 г.

- в София – на 18.01.2025 г.

Майсторските интерпретации и аранжименти на чаровните италианци плениха публиката на разпродадения концерт на Античен театър – Пловдив. Виртуозите се завръщат с нова и още по-зрелищна програма. В най-студения месец четиримата китаристи ни обещават топли южни средиземноморски страсти.

Билети за концертите им у нас вече се продават в системата на Eventim.

Успехът на 40 Fingers

40 Fingers бяха оценени и от много световни звезди на музикалната сцена, които ги поканиха за съвместни проекти - Андреа Бочели, Тори Кели, Анди Съмърс от The Police, с когото създадоха нов аранжимент на известната "Bring on the Night", и още много други. Гледанията на техните изпълнения в YouTube надвишават 100 милиона. А Queen аплодира и направи официално признание тяхната версия на "Bohemian Rhapsody", като я публикува на сайта си.

След успеха на турнето им в САЩ, с 23 концерта в елитни клубове и театри в големи американски градове - от Ню Йорк до Лос Анжелис, през Чикаго, Бостън, Вашингтон, Атланта, Нешвил, Сан Франциско и др., 40 FINGERS обявиха завръщането си на Стария континент, започвайки от големи концертни зали в родната им Италия. Като част от турнето си те включват и България, този път - с концерти в София, и във Варна.

