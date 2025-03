Създателят на "Peaky Blinders" прави филм за турнето на Oasis

Неочакваното събиране на Oasis и обявените концерти на култовата британска група не са единствената новина за феновете им. Оказа се, че е в процес създаването на документален филм за предстоящото турне на Лиъм и Ноел Галахър, а негов продуцент ще бъде Стивън Найт. Той стои зад хитовия сериал с Килиан Мърфи "Peaky Blinders" ("Остри козирки") и е с номинация за "Оскар" за сценария на филма "Мръсни хубави неща". Режисьори на документалната продукция за Oasis ще са Дилън Саутърн и Уил Лавлейс.

Източник: Oasis/Facebook, фотограф: Jill Furmanovsky/Rockarchive

Още: Oasis с номинация за Залата на славата на рокендрола

Двамата имат опит в документалните филми с музикална тематика и са били част от турнетата на Blur (съперници на Oasis) през 2009 г., освен това са режисьори на различни музикални клипове на групи и изпълнители като Arctic Monkeys, Franz Ferdinand и Björk. Oasis не дадоха повече подробности за това какво могат да очакват феновете от филма, но се предполага, че той ще включва лични кадри на братята Галахър, както и концертни видеа, в стила на предишните проекти на Дилън и Уил. Продукцията се прави от Magna Studios - продуцентската компания, която стои зад емоционалния филм на Люис Капалди "How I'm Feeling Now" и известната музикална драма "20 000 дни на Земята", представяща фиктивен 24-часов период от живота на Ник Кейв.

Новината за документалния филм идва ден, след като Лиъм Галахър се разгневи, тъй като в медийното пространство изтече информация за предстоящото турне. На 12 март изданието "NMA" публикува списък на групата, която ще свири с братята Галахър. Това според изданието са Анди Бел на бас китара, Джем Арчър и Пол "Bonehead" Артърс на китара и Джоуи Уорънкър на барабани. Въпреки че феновете се развълнуваха, Лиъм се ядоса и изля гнева си в социалната мрежа X.

"NME, кажете ми кои са ви източниците, които постоянно ви дават информация за Oasis, и ще ви дам ексклузивно интервю за предстоящото турне, ще ви кажа всичко.", написа Лиъм.

NME tell me who your source pots are that keep giving you info about OASIS and I’ll give you an exclusive interview about up n coming OASIS tour you can have it all but how much do you want it LG x