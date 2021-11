Традиционното коледно парти, SOLAR XMAS, ще се състои на 17 декември с над 14 артисти и 3 сцени

YALTA CLUB продължава с мащабните си проекти за партита и фестивали у нас, с които се опитва да възстанови електронната сцена в България. Поредното събитие, което от клуба обявиха е традиционното им коледно издание на фестивала SOLAR. Техно, хаус и трап музика ще звучат едновременно от три халета в Интер Експо Център на 17 декември, а специално за събитието в София пристигат MARK KNIGHT, дуото SOLARDO, CHRIS LIEBING, VICTOR CALDERONE, както и хедлайнерът на новата хип-хоп и трап зала – рапърът LIL PUMP. Изпълнителят на „Gucci Gang” ще бъде подкрепен от някои от най-актуалните изпълнителни на българската сцена като БОРО ПЪРВИ, MURDA BOYZ, ЖЛЪЧ/ГРИГОВОР/ГЕНА и други.

Без съмнение SOLAR XMAS ще е едно от най-значимите събития за годината. Мащабният музикален фестивал предлага комбинация от стилове и артисти, които рядко могат да се срещнат у нас. За специалната вечер SOLAR ще изненада публиката с разширяване на селекцията си с нова зала, която ще събере хип-хоп и трап феновете на едно място. Звездата на вечерта в новата зала ще бъде американският рапър Lil Pump, който пристига за първи път в България. Познаваме го от хитовия му сингъл „Gucci Gang“, който беше във всички класации през 2017 г., но и от редица други като „I love it” с Kanye West, „Eskeetit”, “Be Like Me” с Lil Wayne и “Welcome to the Party”, саундтрака към филма „Deadpool 2“. С милиарди слушания в различните платформи и колаборации с големите имена в индустрията, Lil Pump се превърна в ключова фигура за съвременния рап. Преди очакваното му излизане на сцената на Зала 1 ще видим и българските топ изпълнителни в рап жанра - БОРО ПЪРВИ, MURDA BOYZ, ЖЛЪЧ/ГРИГОВОР/ГЕНА, DJ THEO, FAT GANG, RUSTO и MONEYSTAXS.

SOLAR XMAS няма да разочарова и феновете на електронната музика, които ще напълнят други две зали на Интер Експо Център. На 17 декември в самостоятелна зала ще видим най-доброто от техно сцената със сетове от Victor Calderone, Chris Liebing и Liubo Ursiny. В съседство третата зала ще даде пълна свобода на легендарния Mark Knight, дуото Solardo и Stephen Popov.

Посетителите на SOLAR XMAS в Интер Експо Център ще бъдат допускани само при представяне на един от следните документи:

Сертификат за ваксинация. Документ, удостоверяващ преболедуван Covid-19 през последните 6 месеца. Документ за отрицателен PCR тест в рамките на 72 часа или документ за отрицателен антигенен тест направен до 48 часа преди събитието. Отрицателен антигенен тест, направен на място в мобилния пункт, който ще бъде организиран пред Интер Експо Център.

Предварителните билети вече са в продажба в мрежата на Eventim и Epaygo на цена от 40 лв.