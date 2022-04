Турнето на Dead Can Dance стартира днес. Концертът в София е на 14 май

Европейската обиколка на легендарното дуо Dead Can Dance Europa-2022 стартира от Глазгоу днес, 7 април. След няколко концерта във Великобритания, артистите потеглят към централна Европа - Франция, Люксембург, Германия, Холандия и т.н,. а след месец най-после ще ги посрещнем и на Балканския полуостров. На 14 май ги очакваме с нетърпение в зала 1 на НДК, София.

След две години ограничения в провеждането на концерти на живо, интересът към турнето е наистина голям - за доста от локациите билетите са разпродадени седмици преди провеждането им. За шоуто им в София все още могат да бъдат намерени билети на bit.ly/DeadCanDance2022

Завръщането на магнетичния тандем Брендан Пери и Лиса Джерард в България ще бъде с пълнокръвна група музиканти от 7 човека. Формацията ще изпълнява композициите от цялата си забележителна кариера в нови аранжименти:

“За пръв път в живота ми се случва да насоча вниманието си за толкова дълъг период върху това как да изглеждат концертите на групата, знаейки че тази година ще можем да се завърнем на сцената и да представим тази музика на живо. Въпреки че през 2019 г. В Пловдив се получи наистина добър спектакъл, новите ни концерти ще бъдат от много по-висока класа. В момента сме много по-добри. На предстоящото турне ще свирим като хорова група, в хорова хармония. Досега сме го правили само за отделни песни, а този път поне половината от нашия сет ще бъде хорово изпълнение. Ще изпълняваме стара музика, но по нов начин, с акцент върху пеенето. Мисля, че ще ви въздейства наистина силно”, разкри наскоро Брендън При пред Краси Москов в интервю за Z-Rock.

В нова светлина ще чуем и видим композиции, превърнали се в химни на три десетилетия, любими класики от албуми като The Serpent’s Egg (4AD, 1988), Aion (4AD, 1990) и Into The Labyrinth (4AD, 1993), както и излезлите през това хилядолетие Anastasis (2012) и Dyonisus (2018).

Шотландската певица, музикант и текстописец Астрид Уилямсън ще придружава Dead Can Dance по време на повечето дати от турнето. Тя ще открие и големия им концерт в зала 1 на НДК на 14 май

Астрид Уилямсън става известна през 90-те с групата си Goya Dress. Първият им албум Rooms е продуциран от Джон Кейл, а към днешна дата тя има издадени още осем студийни албума, включително класическата творба Requiem&Gallipoli. В София Уилямсън ще представи актуалния си албум Into The Mountain, издаден само преди няколко месеца. Класически пианист и композитор, талантлив вокалист, музикант и автор, тя има в актива си колаборации с редица изпълнители, между които Джон Кейл, Джони Мар и Бърнард Съмнър (като част от Electronic), Артър Бейкър, Stereophonics, Лео Ейбрахамс, авторът на This Mortal Coil/Hope Blister Иво Уотс-Ръсел и Лиса Джерард.

