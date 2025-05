Руски изтребител и руски военен хеликоптер - жертви на украински морски дронове (ВИДЕО)

Русия е загубила многоцелеви изтребител Су-30 над Черно море, в близост до най-голямото си черноморско пристанище Новоросийск, след като украински морски дрон е успял да го свали с ракети. Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) показа видеозапис от свалянето на руската машина:

Подвигът е извършен от усъвършенствана версия на украинския морски дрон "Магура" - той е оборудван с ракети "земя-въздух", а явно това е станало при масираната украинска атака с ракети и дронове срещу Крим и Новоросийск тази нощ: Куп дронове и ракети: Украйна атакува, Русия трепери за Кримския мост (ВИДЕО)

Загубата на Су-30 се потвърждава и от популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Рибар" потвърждава и с какви ракети е свален изтребителя - R-73, като казва, че това е станало на 50 километра от Новоросийск, използвана е позната вече тактика, с която машината е примамена в обсега на ракетите. Пилотите са катапултирали и са живи, добавя каналът, който се възмущава, че срещу морски дронове не се използват FPV дронове, а се включват самолети.

Снощи близкият до руските ВВС руски телеграм канал Fighterbomber публикува информация за свален руски военен хеликоптер - пак от украински морски дрон и то в Черно море. Според неофициални данни, дронът е успял да свали хеликоптера с ракета R-73 SAM. Впоследствие е пратен цивилен плавателн съд да спасява пилотите и украинците не са го потопили, а са оставили мисията да завърши - температурата на водата е била 13 градуса и това е помогнало на екипажа на хеликоптера да оцелее, обяснява Fighterbomber.

