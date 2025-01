Юлиан Костов пред Actualno.com: Приех и обикнах счупената си версия

Юлиан Костов – българският актьор, който покори Холивуд с таланта си. Той е режисьор, продуцент, сценарист и участва в редица чуждестранни сериали на Netflix, Amazon Prime, HBO и големите холивудски студиа. Не се страхува да експериментира и споделя важни послания чрез изкуството. Отскоро се изявава и като музикант, а песните му са много лични. За него музиката е терапия. Именно чрез нея Костов открива свободата да изрази най-добре емоциите си. В края на миналата година той издаде втората си самостоятелна песен "Groundhog Day" (Омагьосан ден), в която разсъждава върху личните си борби по време на трудни моменти.

За големите успехи в киното, личните истории в музиката и за големите мечти – Юлиан Костов разказа за всичко това специално за Actualno.com.

Фотограф: Diana King

---------------------------------------------

Разкажете ни повече за новата си самостоятелна песен "Groundhog day" и посланието, което искате да отправите с нея.

Ще почна малко по-назад. На снимачната площадката на филма "The Toxic Avenger" през лятото на 2021 г., където си партнирам с Питър Динклидж и Илайджа Ууд и играя рус психопат, фронтмен на рок/хип-хоп бандa (които са и наемни убийци), се запознах с Ненчо Стефанов - Ниньо. Той е луд убиец барабанист на нашата рок група от ада. В самия филм изпълнявам две песни, които записахме в студио. Ниньо ме окуражи, че ми се отдава, и около година по-късно си писахме и ме запозна с Любомир Иванов, с когото започнахме да правим сесии в студиото му. Написах текста "Groundhog day" през 2022 г. по време последните локдауни в пандемията. Тогава имах доста труден период, защото загубих близки до мен хора. Остана ми само да се впусна в работа, но заради чужда административна грешка останах в едномесечна карантина, която ефективно ме изкара от втория сезон на "Shadow and Bone" по Netflix. Бях съкрушен от развитието на ситуацията. Чаках да се върнем на работа с нетърпение и дори вече бях снимал сцена в епизод 1. В онези месеци ми минаваха какви ли не мисли през главата и нямаше къде да избягам от тях. За щастие през музиката се разкри и писането ми. Оригиналният текст беше 4-5 страници, а когато започнах да го рапирам върху бийта, който Любо създаде, успях да го синтезирам до три куплета, от които после останаха само два.

Фотограф: Валентин Даневски

Песента отразява личните ми борби през този труден период чрез болезнено честния текст и меланхоличен музикален пейзаж. Ретроспективно погледнато централната тема е психичното здраве – важна тема, която заслужава повече внимание особено в контекста на мъжете, които статистически по-често се сблъскват с подобни трудности, но по-трудно и рядко споделят чувствата си.

В музикалното видео към "Groundhog day" виждаме много символика и мотиви, които препращат към времето, когато сте бил шампион по плуване. Освен медалите важна част е и емблематичният спортен комплекс "Червено знаме", където реализирате клипа. Каква бе първата ви реакция, когато на живо видяхте в какво състояние е басейнът?

С режисьора Бойко Донов избрахме изоставения плувен комплекс "Червено знаме" за локацията на клипа именно защото там през 2007 година станах републикански шампион по плуване на 50 м и 200 м кроул. Не мога да ви опиша колко сюрреалистично е да съм плувал и да съм се състезавал в коридора, в който 17 години по-късно лежа. Това място прекрасно се вписа в значението на песента и многобройните ѝ метафори.

Парчето е вдъхновено от труден за вас период. Влизате ли в някаква роля като изпълнител или значението на песента изцяло изразява вашите чувства?

Трябваше да се върна в това емоционално състояние. Плаках на някои от кадрите, докато гледам тази разруха, която пасва на състоянието на лирическия герой, но решихме, че тези кадри не се вписват в крайния вид на клипа. Щонов избра цвета на костюма, а аз случайно избрах този модел онлайн. Сега, като го гледам, доста наподобява костюма на Жокера на Хоакин Финикс, но това е щастлива случайност. Но пък и текстът на песента и клипът е пълен с така наречените "Easter Eggs" за nerd-ове като мен, които са израснали с "Властелинът на пръстените", Star Wars, DC universe и други.

А вие кога и как се събудихте от онзи повтарящ се "Омагьосан ден" (Groundhog day)?

Осъзнах, че имам проблем, и то не един. И че трябва да се променя. Че трябва да потърся помощ. С терапия, със смяна на пейзажа, с алтернативни терапевтични и духовни методи. Но осъзнаването определено беше първата стъпка към свободата. Изправих се срещу себе си, приех и обикнах онази версия на мен, която беше счупена и на дъното. Това ми помогна да направя първите стъпки към прекъсването на цикъла и да се събудя от "Омагьосания ден". Но определено е процес и не става изведнъж. Отнеме ми година - две.

Фотограф: Валентин Даневски

И трите ви реализирани песни са рап парчета. Бихте ли се пробвал и в друг стил музика? Обмисляте ли песен на български език?

Въпреки че досегашните ми песни са в рап стил, не изключвам възможността да експериментирам с други жанрове в бъдеще. Имам едно малко по-поп парче заедно с един рап скеч, които са изключително позитивни и забавни, и един друг много интересен проект на име "Зевс", който е нещо като епична психеделична медитация за кръговрата на родовите грехове. Очаквайте да чуете и рап дуета ми с Pavell много скоро, който той продуцира. Разбира се, имам планове да създавам песни и на български език.

Какво е музиката за вас - призвание, професия или нещо повече?

Музиката за мен е начин на изразяване и терапия. Тя ми помага да споделям емоциите и преживяванията си, както и да се свързвам с хората на по-дълбоко ниво. През нея изразявам себе си и това, което искам да кажа, много по-директно, отколкото през актьорството. Дава ми елемент на автономност и се радвам, че имам хоби, в което съм нов и тепърва имам да уча много. Това е много важно за всеки артист. Да намира начини да излиза от зоната на комфорта и да има поле за "провал".

Фотограф: Виктория Сиракова

Професионалната ви кариера е изключително разнообразна. Като шампион по плуване, успешен актьор в чужбина и добър певец намирате ли нещо общо между спорта, актьорското майсторство и музиката?

И в спорта, и в актьорството, и в музиката откривам общи елементи като дисциплина, отдаденост и стремеж към самоусъвършенстване. Тези области изискват постоянство и страст, за да постигнеш успех.

Като новатор в музикалната сфера кои певци ви вдъхновяват с творчеството си? Мечтаете ли за колаборация с популярен изпълнител?

Вдъхновявам се от артисти, които са автентични и не се страхуват да експериментират. Бих се радвал на колаборация с изпълнители, чието творчество резонира с моите идеи и ценности. Обожавам разнообразна музика, но в рапа имам един идол и това е Еминем. Било ми е мечта да съм в проект с него. Или Бон Джоуви. Моля ви, не правете това заглавието (смее се).

Бихте ли съчетали актьорската кариера с музиката и да се включите в мюзикъл, ако имате възможност?

В "The Toxic Avenger" донякъде ми се случи именно това, но аз съм върл фен на мюзикъли и ако бях по-талантлив певец и ако изобщо можех да танцувам, щяхте да ме гледате в "West End" мюзикъл или поне да се опитвам! (смее се!) Винаги, когато гледам продукции в Лондон, си казвам: "Това са най-талантливите артисти на света! Те могат всичко!". Имат всичкия ми респект. Ако ми се отвори възможност във филмов мюзикъл, бих дал всичко от себе си да се представя на ниво и наистина би било сбъдната мечта.

Фотограф: Diana King

Как реагирахте, когато ви предложиха да участвате в третия сезон на хитовия сериал на НВО "Белият лотос"?

Точно преподавах актьорския ми мастърклас в София, когато в обедната почивка получих обаждане от агента ми Том от Лондон. Бяхме заедно с приятелката ми Мирела и беше един от най-яките подобни моменти в живота ми именно защото успях да го споделя с нея.

Разкажете ни за интересна случка от снимачния процес на продукцията.

Тук би паснал лафът "I could tell you but then I’d have to kill you" ("Мога да ви кажа, но после трябва да ви убия", бел. ред.). Или по-скоро HBO ще убият мен.

Играете във филма "Триумф" с Мария Бакалова и сте един от продуцентите. Трудно предизвикателство ли е да съчетавате и двете дейности?

По-тежката продуцентска работа по филма свърших, преди да почнем снимки, след което вече можехме да се отдадем на креативния и актьорски процес. Освен да играем, искахме да помагаме на терен с каквото можем, за да се чувстват всички добре. Правенето на филми е колаборативна работа и е важно и екипът, и актьорите да сме като едно сплотено семейство. А това беше лесно със страхотните ни режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Помогна и фактът, че снимахме на една локация през цялото време.

Фотограф: Валентин Даневски

Кой е най-ценният урок за живота, който сте научил от киното и музиката?

Че геният не е нещо, което имаш, а нещо, което те посещава, ако успееш да живееш достатъчно продължително време в настоящето (което е много трудно). Че идеите не ни принадлежат, а ни се дават да ги осъществим. Че дишането е начинът, по който се стига до такива състояния.

Интервю на Михаела Каръмова