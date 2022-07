Васил Петров отново тръгва на симфонично турне „SymphoNY way“ 2

Лятното турне на Васил Петров стартира на 9 август от Свети Влас на сцената на Амфитеатър Арена от 21:00ч. Следващите дати са 10 август на открита сцена в Парка на с. Марян, Община Елена по покана на читалище Наука- 1900. На 15 август е в Кърджали в двора на Регионалния исторически музей, 16 август в Казанлък в Алиолувата къща, 17 август в Пазарджик на сцената на драматичен театър „К. Величков“. Концертите продължават и през септември, в София е на 11 Септември на сцената на Парк-театър „Борисова градина“, на 16 Септември е в Благоевград в зала „Яворов и на 17 септември в Разлог.

Тази година той представя обновена концертна програма „SymphoNY way” (Симфоничен начин) с нова доза хитове - от филмови теми, през джаз стандарти, поп и рок хитове, боса нова музика до класически произведения на световни композитори. В програмата ще изпълни и едни от най-любовните песни от последните 100 години част от новия му албум “LOVE SONGS Vol.1”. Проекта, му е отличен с първа награда за „Музикално събитие на годината – Вечната музика 2020" по БНТ в категория „Джаз“.

С мащабния звук на Врачанска филхармония в аранжименти написани за самия него ще звучи музиката на Бийтълс, Дийп Пърпъл, Стинг, Кис, филмовите теми на Джон Уилямс и Чарли Чаплин, хитове на Франк Синатра, Дюк Елингтън, Антонио Карлос Жобим, френска класика под диригентската палка на маестро Христо Павлов. На сцената с Васил Петров ще са и джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). Специален гост е „Златното момиче на цигулката“, носителка на редица престижни международни награди и музикант на годината, Зорница Иларионова, която ще покаже своята талант на класически произведения и филмови теми.

В програма са Yesterday, Soldier of Fortune, I was made for Lovin ‘you, Something, Fragile, Michelle, Smile, Списъка на Шиндлер, Love story, The girl from Ipanema, My Way, New York, Strangers in the night, Can`t take my eyes of off you, The shadow of your smile, Feelings, Killing me softly и много други.

Допълнителна информация националното му турне, може да откриете на страницата на Васил Петров във фейсбук: https://www.facebook.com/VassilPetrovOfficial

Билети скоро ще бъдат пуснати в продажба в мрежата на ивентим и билетните каси на залите.

Медийни партньори са Радио 1 и БГ радио.