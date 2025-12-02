Лайфстайл:

Ангел Найденов: Властта е изчерпана, предсрочните избори са неизбежни

„Подкрепям масовия протест от 1 декември и смятам демонстрацията за ярък израз на несъгласие с настоящия начин на управление”. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в студиото на „Денят на живо” по NovaNews. Той определи действията на управляващите като „самоуверени, високомерни и арогантни“, а разочарованието на хората – като напълно оправдано. „Видях лозунг, който беше много красноречив – „Не крадете мечтите ми”. Това е картина на настроението в обществото“, заяви Найденов.

Според него БСП е в тежка политическа ситуация именно заради участието си в управлението. „Колкото по-дълго останат във властта, толкова по-ясно се очертава, че трудно ще прескочат бариерата на следващите парламентарни избори“, предупреди Найденов.

Той се съгласи с оценката на президента Румен Радев, че „властта е бламирана“ и предсрочните избори са само въпрос на време. „Управляващото мнозинство изчерпа всички тактически ходове. Могат да забавят процеса, но не и да го избегнат“, каза той. Според него единственият въпрос е дали изборите ще бъдат преди или след президентския вот през октомври 2025 г.

Преговорите САЩ–Русия

Найденов коментира и преговорите между руския президент Владимир Путин, специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. По думите му ситуацията на бойното поле остава напрегната – с десетки сблъсъци дневно, масирани удари и нарастващи цивилни жертви, без признаци за намаляване на интензивността.

Що се отнася до предложения „мирен план“ на САЩ, бившият министър определи рамката като „спорна“ и предизвикваща „скептицизъм“ и в Киев, и в Москва. „Русия изглежда в силна позиция, а Украйна – отслабена от корупционния скандал около президентската администрация. Но въпреки това не сме близо до прекратяване на войната“, заяви Найденов.

„Изборът пред Украйна е жесток – да приеме несправедлив мир или да продължи войната с риск от още загуби“, обясни той. Според него Москва не се стреми само към територии, а към „капитулацията на Украйна“.

НАТО и въпросът за „превантивните удари“

Найденов коментира и изявлението на адмирал Роберто Драгоне от Военния комитет на НАТО, според когото пактът „обмисля превантивни действия“ срещу Русия при хибридни атаки.  „Става дума предимно за контракибератаки и мерки срещу саботажи и нарушения на комуникациите, а не за военни удари“, уточни той.

Перспективите за украинско членство в НАТО

По отношение на отказа на НАТО да даде зелена светлина за бързо членство на Украйна, Найденов заяви, че липсата на консенсус „не е новина“ и подчерта, че това също влияе на преговорния процес. „Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността“, заключи Найденов.

Елин Димитров
