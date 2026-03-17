Теч на данни в държавния телеком на Сърбия

Компанията Телеком Сърбия (Telekom Srbija) обяви днес, че са откраднати част от данните от потребителската ѝ база, свързани със сателитните телевизионни услуги "m:SAT tv", съобщи македонскатка медия "Независен". Компанията е претърпяла нарушение на сигурността на данните, при което са били засегнати 160 000 потребителски записа. Предполагаемото компрометиране на данни включва: пълни имена на потребителите, техните адреси на пребиваване, дати на раждане, телефонни номера, идентификационни номера.

Извършителите все още са неизвестни, но от съобщението на компанията стана ясно, че отделъта за борба с високотехнологичните престъпления към сръбското Министерство на вътрешните работи вече е запознат със случая.

Компанията е била изнудвана

Оказва се, че извършителите на престъплението са се опитали да изнудват компанията.

„Като се има предвид, че извършителите на това престъпление се свързаха с нас с цел да ни изнудват, комуникацията с тях беше осъществена в координация с Министерството на вътрешните работи и съгласно техните инструкции, за да могат извършителите да бъдат идентифицирани и открити възможно най-бързо“, се казва в изявление на компанията Telekom Srbija.

Те твърдят, че сигурността на телекомуникационните услуги не е компрометирана и всички услуги се предоставят без прекъсване.