В очакване на присъдата: Жена уби мъжа си и написа книга да утеши децата

Съдът в щата Юта призна писателката Коури Ричинс за виновна в убийството на съпруга си Ерик Ричинс през 2022 г. Установено е, че той е бил отровен с фентанил. Присъдата на Ричинс все още не е определена. Тя беше призната за виновна и за опит за убийство – малко преди смъртта му тя се е опитала да го отрови за първи път, но той е оцелял, съобщи CNN. Освен убийство и опит за убийство, Коури Ричинс беше призната за виновна и за фалшифициране и по две обвинения в застрахователна измама – тя е събирала застрахователни суми след смъртта на съпруга си.

Присъдата

Произнасянето на присъдата ѝ е насрочено за 13 май. Ричинс може да получи доживотен затвор без право на условно освобождаване. По време на съдебния процес тя пледира, че е невинна. Според обвинението Ричнис е убила съпруга си от егоистични подбуди: тя е дължала милиони, бизнесът ѝ с недвижими имоти е пропадал и в брака ѝ с Ерик се е натрупало напрежение. Ричинс е изневерявала на съпруга си и е споделяла с приятели, че се чувства „в капан“ в брака си, но не е могла да се разведе с него поради финансови проблеми. Животът на Ерик Ричинс е бил застрахован за приблизително 2,2 милиона долара, а по поне една от полиците Коури Ричинс е фалшифицирала подписа на съпруга си.

Убийството

Ерик Ричинс почина в началото на март 2022 г. Аутопсията разкри пет пъти над смъртоносната доза фентанил в организма му. Коури вероятно е смесила наркотика с алкохол по време на парти в дома им в нощта преди смъртта на мъжа. Около година след смъртта му Коури написва детска книга, озаглавена „С мен ли си?“, за да помогне на трите си деца да се справят с мъката от загубата на баща си. По време на процеса бе разкрито още, че Ричинс е платила на компания за написването на книгата.

