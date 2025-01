Борисов поздрави Тръмп: Очаквам с нетърпение да работим отново заедно (СНИМКА)

"Сърдечни поздравления и много успехи на Доналд Тръмп за втория му мандат като президентът на Съедиенните американски щати (САЩ). Радвах се на нашето сътрудничество през първия мандат и очаквам с нетърпение да работим заедно отново". Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в платформата Х (бивш Twitter). Лидерът на ГЕРБ сподели в социалната мрежа снимка от посещението си като министър-председател в Белия дом в първия мандат на Тръмп.

Heartfelt congratulations & much success to @realDonaldTrump for his second mandate as POTUS! Enjoyed our cooperation in the first term & looking forward to working together again! 🇧🇬🇺🇸 pic.twitter.com/GxExIGeN5I