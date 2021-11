Има ли несъответствия от предварително обявените от МОН тестове и тези, които ще се използват?

Това са:

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card 1N40C5-2

Flowflex Sars - CoV - 2 Antigen Rapid test (self-testing) Model 1 test/1 kit 25 tests/2S kit

Nano Repro Rapid test for the detection of SARS-CoV-2

Flowflex SARS - CoV - 2 Antigen Rapid test (self-testing)

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test for self-testing

Covid-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid)-ICOV-802H за самотестуване

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (salvia) за професионална употреба*

COVID-19 Ag Rapid Saliva Test Device Cat# CO-07 за професионална употреба*

COVID-19 Antigen Rapid Test for IVD (Oral fluid) за професионална употреба*

2019 -nCoV Ag Saliva Rapid Test Card за професионална употреба*

Списъка може да видите и на сайта на МОН

Междувременно, в декларацията за съгласие за тестване на учениците от 1 до 4 клас са упоменати тестове с наименование (SARS-CoV-2 Saliva Antigen test; каталожен номер VSCD05; RapidForTM или COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva), регистрационен номер DE/CA05/IvD-238321-1721-00 на Clungene®), които не фигурират в първоначално обявения списък.

Декларацията за съгласие за тестване в училище можете да видите ТУК.

Actualno.com изпрати запитване до министерство на образованието на какво се дължи това несъответствие.

Припомняме, че на 29 октомври от МОН обявиха, че неинвазивните тестове ще бъдат тип "близалка". По-късно беше взето решение да се използват друг тип тестове на принципа на отделянето на слюнка.

На 4 ноември директори и учители определиха като неприятна изненада решението на здравния министър Стойчо Кацаров за вида на тестовете, които ще се прилагат от 1. до 4. клас, както и предложения не много ясен алгоритъм на взимане на пробите от децата, отчитането на резултатите и последващите действия, ако има положително дете.

