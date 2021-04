Журналист: Безсмислено съобщение на Манолова показа, че химически пилинг и филъри винаги ще има

"Бившата “социалистка” Мая Манолова съобщи сутринта, че нямало да подкрепи евентуален кабинет предложен от БСП в случай, че Радев им даде мандат.

Което между другото е едно напълно безсмислено съобщение, дори в контекста на масово разпространеното в последно време “патеричното мислене”, защото и самият Слави Трифонов, например, не подкрепя американския шоумен Джон Оливър, ама това не пречи на последния ежеседмично да реализира многомилионен рейтинг, except some areas like Uchindol (part of The great state of Pleven), разбира се.В този ред на мисли считам, че в случай, че самата Мая все пак получи мандат (било то от Радев, било то от Wellа, па било то дори и от Ким Чен Ун), тя трябва да направи кабинет! И да бъде подкрепена.Мая просто е длъжна най-накрая да състави този свой, толкова дългоочакван, дерматологичен кабинет. И forever да престане да се занимава с политика", пише журналистът Васил Петев във Фейсбук. "Дълбоко вярвам, че тази нейна смелост ще бъде правилно оценена и масово подкрепена от всички нива на дерматологичната общност. Убеден съм още, че в този кабинет взаимно ще се подкрепят и ще си търкат петите изявени публични фигури, като Цвета Караянчева (Кърджали), Цецка Цачева (Плевен), Мария Капон (Пловдив) Десислава Атанасова (Дулово), Тома Биков (София). Така че, спокойно, уважаеми зрители - химически пилинг и филъри винаги ще има. Няма как - бизнесът не търпи празни кутии от крем.Защото, помислете, драги хора, какво е Мая? Просто един богат на цветове противостареещ крем, специално формулиран за суха кожа, крем, който незабавно изглажда и възстановява сгърчената от напрегнато мислене мозъчна текстура. Затова. Мая заслужава своя кабинет. И своите растителни масла. В подкрепа."