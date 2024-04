Кой е Даниел Митов, номиниран от Димитър Главчев за външен министър?

Даниел Митов е заместник-председател на ГЕРБ. Роден е в София на 4 декември 1977 година, политолог по образование. През 2002 г. завършва политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски", след което специализира политически умения в Центъра за продължаващо обучение на НБУ. Участва в програмите за обмен „Маршал" на Marshall Memorial Fund (German Marshall Fund of the US), както и в „Programme des personnalites d'avenir" на френското външно министерство.

През 2006 г. става изпълнителен директор на фондация „Демокрация”, а след това и зам.-председател на Демократи за силна България (ДСБ). Участва в създаването на ПП „България на гражданите”. От есента на 2010 г. работи за Националния демократически институт на САЩ първоначално в Ирак, където е програмен мениджър на Програмата за развитие и подпомагане на политическите партии. Като официален представител на НДИ, работи в Брюксел, в Либия, в Демократична Република Конго, Украйна, Йемен, Тунис и други.

На 6 август 2014 г. Даниел Митов е назначен от президента Росен Плевнелиев за министър на външните работи в служебното правителство на Георги Близнашки. Запазва поста и в следващото правителство - второто на Бойко Борисов, където е министър на външните работи от ДБГ.

През 2021 година Даниел Митов е избран за депутат в 45-ото Народно събрание от ГЕРБ/СДС и става член, както и заместник-председател на партията. След изборите през юли същата година е предложен за министър-председател в проектокабинета на ГЕРБ–СДС, но след като не получава нужната подкрепа в парламента, връща неизпълнен мандата на президента.