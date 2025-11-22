Войната в Украйна:

Мирчев: Носорогът на стероиди Делян Пеевски действа като фадрома

22 ноември 2025, 14:50 часа 291 прочитания 0 коментара
Целта на извънредното заседание в неделя на Общинската избирателна комисия-Варна е да отстранят Благомир Коцев от кметския пост във Варна, преди решението на съда по мярката за неотклонение в четвъртък, който най-вероятно ще го пусне в домашен арест. Това заяви на пресконференция в Бургас съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и отново призова варненци на протест утре пред залата, където ще се събере ОИК.

За него няма никакво съмнение, че зад това действие стои дуетът Борисов-Пеевски и целта е да се отиде на кметски избори във Варна. “Но ние ще им дадем отпор, ако наистина успеят - въпреки че се надявам гражданите да успеят да противодействат във Варна - ще се явим в предизборна кампания и ще ми дадем много тежък отговор. Ако някой си мисли, че така ще ни пречупи - много е сгрешил, обединява ни, сплотява ни. Голямото желание на Борисов и Пеевски да разделят ПП и ДБ няма да се случи, ние ще се явим още по-обединени”, каза партийният лидер.

"Вървим към мека диктатура" 

Той изрази надежда и повече гневни хора да се противопоставят на приемането на проекта за държавен бюджет, защото вървим към мека диктатура. И се обърна към журналистите, че това означава и нулева свобода за медиите, като положението стане още по-зле от сегашното. ”Защото начело на тази мека диктатура е Делян Пеевски, носорогът на стероиди, който действа като фадрома - няма заден, няма спирачка, звъни директно по телефона и дава указания по коя медия какво и по какъв начин да се излъчи”, каза Ивайло Мирчев. Той не вижда все още и бизнесът, който ще пострада най-пряко от този бюджет, да е достатъчно ядосан, защото “носорогът звъни и притиска бизнесмени, или ги притискат институциите”.

“Следващата стъпка е вдигане на ДДС и въвеждане на прогресивен данък, а това вече наистина ще счупи страната. В Румъния така се увлякоха в разходите, че са на път към фалит. Но го направиха за 10 години, ние се опитваме за 3-4. Накрая ще дойде МВФ и ще каже - много сте сгрешили, трябват тежки реформи - знаем го от времето на Виденов”, предупреди Мирчев.

Той нарече безпрецедентно кратък 3-дневния срок между първо и второ четене на проекта за бюджет и декларира, че ДБ отново ще предложи своите десни мерки, въпреки че нито една от тях не е възприета досега от управляващите.

Пламен Иванов
