"Перверзно и лицемерно": Мирчев за Пеевски и дарението за пенсионерите (ВИДЕО)

"Когато обираш държавата в продължение на над десетилетия, когато си участвал в приватизацията на "Булгартабак", когато си фалирал много компании, когато харчиш общестен ресурс да влияеш в медиите и институциите, е изключително лицемерно и перверзно да обясниш как си щял да си даряваш депутатската заплата за пенсии", каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента във връзка с решенито на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и депутатите му от "ДПС - Ново начало" да дарят заплатите си за пенсии.

"Никой не очаква някой да си дарява депутатската заплата. Хората очакват ние да променим страната, да намалим кражбите. Лицемерно е да обясниш как ще дариш 2 млн., след като преди това си откраднал 10 млрд.", добави още Мирчев.

Коледните добавки

От "Да, България" обърнаха внимание, че коледните добавки са огромно унижение за пенсионерите. Според него пенсионерите трябва да знаят какво взимат в края на годината, а не да се молят на премиера или на двамата управляващи за някакво подаяние в края на годината

"Най-лесно е като онбашия и чорбаджия да хвърля през прозореца по 50 лв. в края на годината за всеки пенсионер", смяте Мирчев.

Високите заплати в сектор "Сигурност"

Според него хората не реагират достатъчно остро на големите несправедливите заплати в сектор "Сигурност".

"МВР, контраразузнаването, ДАНС и ДАТО, които подслушват всички получиха между 50 и 70%. Всички останали гледат зяпнали с отворена уста и не знаят какво да кажат, но зяпналите плащат масрафа за тази работа", добави Мирчев. ОЩЕ: След писмото на Пеевски: Финансовият министър не изключи опцията за коледни добавки към пенсиите