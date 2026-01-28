Нова промяна на Конституцията, но при едно условие: Лидерът на СДС с коментар

Не е хубаво да се пипа повече Конституцията. В много части тя не е лоша, но изигра своята роля. Оттук нататък има нужда от едно осъвременяване на Конституцията, но промяна в Основния закон може да стане само при условие със свикване на Велико Народно събрание. Това заяви лидерът на СДС и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в Народното събрание Румен Христов пред bTV. Коментарът му идва в отговор на въпросите на сутрешния блок на bTV кой роди идеята за "домовата книга" на президента, по която да назначава служебно правителство и трябва ли отново да се отваря Конституцията, за да се промени в тази си част.

По думите му подходът, който беше изразен от Рая Назарян, че не иска да става служебен министър-председател е много честен. Назарян не е равно отдалечена и да не води до съмнения в другите политически формации, коментира Христов.

Кой ще е новият служебен премиер?

Румен Христов заяви, че залага на Димитър Главчев като служебен министър-председател. "Понеже се упреква, че Главчев е свързан с ГЕРБ през годините, но ако трябва да кажа за господин Андрей Гюров, той беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ и народен представител", посочи той.

Лидерът на СДС отново защити Димитър Главчев като служебен премиер и заяви, че е по-подготвен от Андрей Гюров. "Господин Главчев със сигурност може да стъпи на хора, на които вярва и с които работи", каза Румен Христов.

Според него най-отдалечените от политиката и възможно кандидати за служебни премиер са омбудсманът и заместник-омбудсманът - Велислава Делчева и Мария Филипова.

Румен Христов се надява предсрочните парламентарни избори да се проведат час по-скоро. "Той заяви, че ГЕРБ не се бори за 121 депутати, а ще работят затова да са първа политическа сила, въпреки появата на президента Румен Радев на политическия терен", каза още лидерът на СДС.

Той бе категоричен, че няма да изтичане на кадри от ГЕРБ към проекта на Радев. "Българинът обича да се присъединява към по-силните", добави още лидерът на СДС, според когото е по-важно дали избирателите на ГЕРБ ще прелеят към друг политически проект.

