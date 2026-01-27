Управление с Радев и разпада ли се ПП-ДБ предизборно? Асен Василев с коментар

Коалицията е единна и няма вътрешни противоречия. Това подчерта председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на въпроси за стабилността на обединението с "Демократична България". По думите му водещото за партньорите в коалицията винаги е било и остава посоката, в която ще се развива страната. "Ако Румен Радев иска, може да ни подкрепи", добави Василев.

Василев подчерта, че разговорите с ДБ са съсредоточени именно върху общата визия за бъдещето на България. След членството в Шенген и еврозоната, според него, коалицията има ясно съгласие около това каква държава иска да бъде България и каква роля да играе в Европа. "Имаме ясно обединение около идеята за силна България в силна Европа и за единна и способна армия, защото това е най-добрата гаранция и за нашата сигурност", посочи той.

По темата за служебен премиер Асен Василев заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде обсъждан от хората, с които президентът Илияна Йотова ще проведе консултации. Според него на този етап политическите партии не бива да се намесват в процеса. Още: Бивш знаков министър на "Продължаваме промяната" също отпада от листите

Относно датата на предсрочните парламентарни избори Василев отбеляза, че решението е изцяло в правомощията на президента. Той изрази мнение, че избори през април са по-вероятни от дата 29 март, предвид ученическата ваканция около Великден, като отхвърли твърденията за умишлено забавяне на процедурата.

Управление с Радев и Борисов?

Председателят на ПП беше категоричен, че вариант за управление с участието на ГЕРБ и Румен Радев не стои на дневен ред, въпреки заявките от страна на ГЕРБ, че "всичко е възможно". Още: ПП влиза в изборната битка с три условия към ДБ и фронт срещу „завладяната държава“

Василев отхвърли и твърденията за вътрешнопартийна "чистка". Той обясни, че Кирил Петков сам е взел решение да се оттегли като председател и да напусне политиката, като последователно спазва заявеното. По отношение на Лена Бориславова Василев уточни, че тя по собствено желание не участва в кандидатските листи, но остава член на Националния съвет на партията.

По думите му решенията за листите ще бъдат взети след около две-три седмици след разговори с "Демократична България". Водят се и разговори с представители на протестни и младежки организации, като очакването е коалицията да се яви със "силни листи".

Беж Божанков и Лорер

Асен Василев потвърди, че Явор Божанков и Даниел Лорер няма да бъдат част от листите на ПП – ДБ, като припомни, че това решение е взето от Националния съвет преди повече от година. Още: Асен Василев: Кабинет в оставка ни набута в кьошето до Унгария - сядаме на два стола и падаме (ВИДЕО)

По повод отложената ратификация за включването на България в Съвета за мир, иницииран от Доналд Тръмп, Василев заяви, че е било грешка подобно споразумение да бъде подписано без обществено обсъждане и без санкция от парламента. Според него, след като първият ход е бил погрешен, последващите действия също не могат да бъдат правилни.