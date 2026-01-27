Спорт:

Управление с Радев и разпада ли се ПП-ДБ предизборно? Асен Василев с коментар

27 януари 2026, 14:06 часа 462 прочитания 0 коментара
Управление с Радев и разпада ли се ПП-ДБ предизборно? Асен Василев с коментар

Коалицията е единна и няма вътрешни противоречия. Това подчерта председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на въпроси за стабилността на обединението с "Демократична България". По думите му водещото за партньорите в коалицията винаги е било и остава посоката, в която ще се развива страната. "Ако Румен Радев иска, може да ни подкрепи", добави Василев. 

Василев подчерта, че разговорите с ДБ са съсредоточени именно върху общата визия за бъдещето на България. След членството в Шенген и еврозоната, според него, коалицията има ясно съгласие около това каква държава иска да бъде България и каква роля да играе в Европа. "Имаме ясно обединение около идеята за силна България в силна Европа и за единна и способна армия, защото това е най-добрата гаранция и за нашата сигурност", посочи той.

По темата за служебен премиер Асен Василев заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде обсъждан от хората, с които президентът Илияна Йотова ще проведе консултации. Според него на този етап политическите партии не бива да се намесват в процеса. Още: Бивш знаков министър на "Продължаваме промяната" също отпада от листите

Относно датата на предсрочните парламентарни избори Василев отбеляза, че решението е изцяло в правомощията на президента. Той изрази мнение, че избори през април са по-вероятни от дата 29 март, предвид ученическата ваканция около Великден, като отхвърли твърденията за умишлено забавяне на процедурата. 

Управление с Радев и Борисов?

Председателят на ПП беше категоричен, че вариант за управление с участието на ГЕРБ и Румен Радев не стои на дневен ред, въпреки заявките от страна на ГЕРБ, че "всичко е възможно". Още: ПП влиза в изборната битка с три условия към ДБ и фронт срещу „завладяната държава“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Василев отхвърли и твърденията за вътрешнопартийна "чистка". Той обясни, че Кирил Петков сам е взел решение да се оттегли като председател и да напусне политиката, като последователно спазва заявеното. По отношение на Лена Бориславова Василев уточни, че тя по собствено желание не участва в кандидатските листи, но остава член на Националния съвет на партията.

По думите му решенията за листите ще бъдат взети след около две-три седмици след разговори с "Демократична България". Водят се и разговори с представители на протестни и младежки организации, като очакването е коалицията да се яви със "силни листи". 

Беж Божанков и Лорер

Асен Василев потвърди, че Явор Божанков и Даниел Лорер няма да бъдат част от листите на ПП – ДБ, като припомни, че това решение е взето от Националния съвет преди повече от година. Още: Асен Василев: Кабинет в оставка ни набута в кьошето до Унгария - сядаме на два стола и падаме (ВИДЕО)

По повод отложената ратификация за включването на България в Съвета за мир, иницииран от Доналд Тръмп, Василев заяви, че е било грешка подобно споразумение да бъде подписано без обществено обсъждане и без санкция от парламента. Според него, след като първият ход е бил погрешен, последващите действия също не могат да бъдат правилни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Асен Василев Румен Радев ПП ДБ
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес