ПП иска ново извънредно заседание за помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната" са събрали подписи за извънредно заседание по темата за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар и питат защо продължава да се крие информация по казуса. Това обяви председателят на парламентарната група и заместник-председател на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред медиите. Целта е заседанието да бъде свикано другата седмица във вторник, като в искането си те са подкрепени от депутатите на "Демократична България" и ГЕРБ.

"Чувам коментари, че това било предизборно. Уверявам всички, че след изборите отново ще искаме тази информация да се изясни, защото това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се правят помилвания в България. През последната седмица излезе нова информация, че 6 месеца подред комисията е работила без да има необходимия кворум", заяви още акад. Николай Денков.

Според Стою Стоев е важно всички да разберем какво се случва с тези казуси, тъй като освен за Петричкия Ескобар са излезли и други скандални данни за помилванията. "Трябва ясно и точно да разбере българското общество как са се упражнявали правата на президента в миналото, за да може да направи адекватен избор в неделя, другата седмица", каза Стоев.

В отговор на журналистически въпрос депутатът отговори, че искането им има и предизборни цели, но проблемът по думите му е системен и ще продължат да настояват за решаването му след изборите.

Крие ли се информация?

Според Стою Стоев президентът Илияна Йотова се опитва да направи друго, а именно да прикрие информацията.

"Явно тази информация е изключително притеснителна за нея и се наслоява усещането, че тя се опитва да крие нещо. Във вторник обяви, че щяла да сезира прокуратурата. Какво ще се случи, ако тя сезира прокуратурата? Ще се скрие информацията", смята още Стоев. ОЩЕ: Управляващите се изплашиха от изслушване за помилването на Петричкия Ескобар