Управляващите се изплашиха от изслушване за помилването на Петричкия Ескобар

Народното събрание не успя да проведе извънредното заседание, посветено на помилването на Огнян Атанасов, известен с прякора Петричкия Ескобар. Причината беше липсата на кворум. При втората проверка в пленарната зала се регистрираха едва 80 депутати при необходими най-малко 121.

Заседанието беше свикано по инициатива на "Продължаваме промяната", с подкрепата на "Демократична България" и ГЕРБ-СДС. Целта беше да се изяснят обстоятелствата около решението на Илияна Йотова, която в качеството си на вицепрезидент помилва Атанасов през 2022 г.

При първата проверка на кворума, проведена 15 минути по-рано, се регистрираха 87 народни представители. След дадената от председателя на парламента почивка броят им спадна до 80. Още: Бил ли е Петричкият Ескобар секретен сътрудник на ДАНС: Божанов настоява за изслушвания по казуса в парламента (ВИДЕО)

При втория опит в залата присъстваха трима депутати от "Прогресивна България" при общо 131 представители на формацията, 28 от ГЕРБ-СДС, 16 от ДПС, 18 от "Демократична България", 13 от "Продължаваме промяната" и двама от "Възраждане".

Отсъствието на почти цялата парламентарна група на "Прогресивна България" допринесе за провала на заседанието. В същото време в пленарната зала не присъстваха и всички депутати от опозицията. Дори пълната мобилизация на ГЕРБ-СДС, ДПС, ПП, ДБ и "Възраждане" нямаше да осигури необходимите 121 гласа, тъй като петте формации разполагат общо със 109 депутати.

Въпроси за медицинските заключения и поведението на Атанасов

В рамките на извънредното заседание депутатите трябваше да изслушат директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Ивайло Йорданов, настоящия началник на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и бившия ръководител на затвора Васил Кордев. Още: ПП иска извънредно заседание на парламента заради помилването на "петричкия Ескобар"

Кордев е бил начело на затвора през ноември и декември 2022 г., когато е станал инцидент с побой, в който е участвал Атанасов.

Народните представители настояваха да получат подробна информация за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения, както и за сведенията за поведението на Атанасов в затвора. Тези обстоятелства са били сред данните, които е трябвало да бъдат взети предвид при процедурата по помилването.

Опозицията подготвя нов опит

В сряда, 14 октомври, темата отново ще бъде поставена в парламента. По инициатива на "Продължаваме промяната" се предвижда извънредно заседание на парламентарната правна комисия, на което да бъдат разгледани промени в Закона за "Държавен вестник".

Основното предложение е указите за помилване да бъдат задължително публикувани, така че решенията в тази област да подлежат на по-голяма публичност и контрол.