Румен Радев: Изтребителите F-16 ще се забавят, питайте Борисов защо

"Има вече информация, че ще има закъснение и то немалко. Това е изключително тревожно за нашите Въоръжени сили, то вече въвежда рискове България да загуби въздушен суревенитет, да загуби възможността да охранява сама въздушното ни пространство", коментира Радев.

"Но това дали ще закъснеят и защо, може да попитате Борисов и неговото правителство - при какви клаузи са сключвали този договор", добави президентът.

Не е ясен срокът, в който ще се забави доставката на новите изтребители Ф-16, каза и министърът на отбраната Стефан Янев. Вчера той се срещна с представители на компанията, за да уточнят забавянето. Янев каза, че следващите разговори за сроковете ще бъдат със Съединените щати, защото договорът е сключен между правителствата:

"Договорът е правителства-правителства. В този смисъл Съединените щати като стратегически партньор, ние трябва да си направим разговорите с тях и да кажем какво точно се случва, ако не дойдат навреме. Това касае нашата организация, нашето планиране и включително и предварителното планиране за възможностите кой ще изпълнява тази задача преди пристигането на тези самолети".

Припомняме, че през април 2020 г. Пентагонът съобщи, че министерството на отбраната на САЩ обяви споразумение на стойност 512 милиона долара с американската компания „Локхийд Мартин“ за производство на изтребители F-16 Блок 70 за Република България. Според договора Lockheed Martin Aeronautics е получил договор за фиксирана цена на 512 004 418 долара за производство на F-16 Block 70. Договорът включва плащането на 4 185 566 предварително. Работата ще бъде извършена във Форт Уърт, Тексас и Грийнвил, Южна Каролина, и се очаква да бъде завършен до 31 януари 2027 г.

В договора е посочено, че поръчката му е 100% финансирана чрез чуждестранни военни продажби (FMS) за Република България и е резултат от конкурс, провеждан от България. От страна на Пентагона, договаряща страна е Центърът за управление на ВВС, военновъздушната база Райт-Патерсън, Охайо (FA8615-20-C-6051). Веднага правят впечатление две неща. Едното е, че според официалното съобщение краят на договора за производство е предвиден чак за 2027 г.. Поне при сключването на договора от страна на България винаги е ставало дума за срокове, не по-късни от 2024 г. Другото, което прави впечатление е сумата от едва 500 млн.долара. Тук обяснението идва от американският сайт Джейнс Дифенс, цитиран от БГНЕС. Специализираната медия твърди, че тази поръчка за производство не включва двигатели и е част от общия пакет за доставка и поддръжка на Ф-16 за България, който е оценен на приблизително 1,3 милиарда щатски долара. Това означава, че вероятно ще има отделни договори за двигателите, за оборудването, за въоръжението и за обучението. Имeнно 1,3 млрд.долара или около 2,2 млрд.лв към момента на сключването на договора между САЩ и България, бяха платени наведнъж от българското правителство. Плащането бе одобрено и от парламента.

Този договор предвижда производството на осем самолета F-16 Блок 70 (шест едноместни и два двуместни самолета). Пакетът включва обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника. На 26 юли 2019 г. 44-ото Народно събрание ратифицира договорите(LOAs) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).