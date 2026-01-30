Румен Радев: Партия ще правим след изборите, най-удобният вариант за олигархията беше да остана на поста

Румен Радев - президент на България в периода 2017 - 2026 г., даде първото си пространно интервю, след като напусна поста. В предаването „Панорама“ по БНТ, той заяви, че влиза активно в парламентарната политика, като решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната. В началото на разговора Радев обясни, че е оставил поста в сигурните ръце на Илияна Йотова, „която има всички качества да го заеме“. Той увери, че няма предварителни договорки за назначаване на служебен премиер. „Тя ще вземе своето решение сама, на базата на опита си“, уточни той.

За напускането на президентството

„Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Но след девет години обиколки из страната и срещи с гражданите стана ясно, че политическата класа не отговори на очакванията на хората“, каза Радев.

Водещата дума в интервюто му бе „олигархия“, като той я използва близо 20 пъти. „Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта“, мотивира решението си Радев и допълни: „Считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика“.

Доскорошният президент бе категоричен, че ще направи партия след изборите, като на тези ще се яви с някоя от съществуващите, тъй като по закон основаването на нова формация би му отнело около три месеца. Радев категорично отказа да обяви чия регистрация ще използва на предстоящите предсрочни избори, но уточни, че има различни възможности. „Има краен срок за регистрация на партии и коалиции, но преди това ще се въздържа от даване на детайли. Законодателството отнема няколко месеца – поне три месеца срок, в който трябва да се регистрира собствена партия“, заяви Радев.

„Вчера четох, че се е завъртяло някакво име „Нашата България“ и веднага е забавено. Тези хора се опитват с административни мерки да пречат на изграждането на такъв проект. Затова не мога да ви дам никакви детайли. Хората да имат готовност за реакция“, призова той.

Целите на бъдещата партия

„Нашата голяма цел е България да се развива като свободна, демократична и модерна европейска държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки“, каза още той.

Радев поиска прошка от гражданите за допуснати грешки по време на изпълнението на двата си мандата. „Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж“, заяви Радев.

„Обикалям непрекъснато страната, моята цел съвпада с голямата цел на обществото – който е прегрешил да има санкции. Да сложим край на ерозията на държавността. Погледнете само съдебната система, която не носи справедливост. Обещавам правила, които да се спазват от всички. България да се развива като свободна демократична европейска държава“, каза той.

„Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел – заграбени огромни публични ресурси. Той спира развитието. Вместо фокусът да е върху развитието на една иновативна икономика, фокусът е върху разпределението на публичния ресурс по непрозрачен начин“, обясни Радев.

Той цитира един от водещите икономисти Стиглиц, който прави връзка между олигархията и нивото на неравенствата. „Ние сме абсолютен европейски шампион по неравенство. Интересно е развитието на тези неравенства, прец 2009-та година, когато Борисов идва на власт, всички източни страни сме на средно ниво. Единствено България тръгва след това стремглаво нагоре“, обясни Радев.

„Основната цел е демонтаж на този управленски модел, ако не го постигнем, всички следващи формации ще попадат в плен на олигархията и ще се провалят. С моя екип работим по една всеобхватна програма, която да пресече достъпа на олигархията до публичните ресурси“, каза още той.

Войната в Украйна и геополитическата ориентация на България

„Съгласно международното право Крим е част от Украйна, но реалността казва, че Крим е част от Русия. Това са факти и никаква интерпретация не може да ги отмени“, заяви той.

„Нито аз, нито който и да е, може да постави България на картата, защото нашите политически съюзи са даденост – нашите предци са поставили страната ни в Европа. Всеки опит да пренесем фокуса на тази кампания от вътрешната към външната политика е голям подарък за олигархията. Тя е изгубила подкрепата на народа, но търси подкрепа отвън и използва всеки случай да си нахлузи одеждите на евроатлантизма“, каза още той.

„Моите оценки за войната в Украйна се базират на моя експертен военен опит – на обучението ми в академията на ВВС на САЩ, която завърших с отличен. Затова пак питам – кой окуражаваше Украйна да премине в контранастъпление през 2023 година. Това се превърна в пълен крах и оттам тръгна отстъплението. Клаузевиц още преди 200 години е определил какви условия трябва да имаш, за да преминеш в контранастъпление. Тук се тръгна на самоубийство. Защо Европа, западният свят, не преценяваше тези обстоятелства?“, попита той.

Радев обясни, че е осъдил Русия като агресор още в деня на инвазията. „Тази война предизвика нашето критично мислене, да оценяваме реалистично обстоятелствата, капацитета на дипломацията. Успяхме ли да формулираме ясни стратегически цели. Резултатът се вижда към момента. Заложоихме военния и икономическия и пренебрегнахме дипломацията“, каза още той.

„Гренландия е под датско управление и ми е много странно нашите лидери, които се кълнят в Европа, нямат ясна позиция по този въпрос. Макрон каза, че Гренландия е стратегичско прлоучване за Европа и трябва да отстоява своя суверенитет“, добави той.

„Съветът за мир – обяви своята цел да възвърне мира, но това не отменя нашата конституция и европейското право. Фактът, че под този документ стои подписа на българския премиер без той да уведоми дори институциите или общестевността е илюстрация, че българската политика се случва извън институциите“, разкритикува той Росен Желязков. „Отговорих ясно на президента Тръмп – ще продължим отношенията със САЩ, когато имаме устойчиви избрани институции“, каза още Радев.

„Ако България сведе своето поведение до проста дилема – с кого сме и срещу кого сме, ние рискуваме да бъдем въвлечени в конфликти. Трябва да работим да имаме ясни позиции, отчитайки националния интерес“, каза още той.

За мнението му за унгарския пример Виктор Орбан той припомни, че България е влязла в Шенген именно по време на председателството на Унгария. „Не съм адвокат на Орбан, но това са реалностите“, каза Радев.

Защо поиска референдум за еврото?

„За мен като президент е изключително важно да имаме здрава тъкан на обществото и солидарност. Управляващите с това решение тръгнаха да разяждат тази тъкан на обществото. Когато изпратиха през февруари искане за Конвергентен доклад, очаквах защита на бедните от правителството. Една трета живеят в риск от социално изключватне. Когато видях, че в бюджета няма нищо, като се видя, че няма да покрием и финансовмите параметри, стана ясно какво се случва с тези хора. Тук пролича цинизма на това управление. Просто искаха да си закичат исторически медал с влизането в Еврозоната“, каза той.

„За мен това е много важен процес, защото тези хора загубиха сериозна част от своя жизнен стандарт. Вие вярвате ли, че икономиката ни ще порасне с 30 и 50% в следващите 6 месеца“, попита Радев.

За договора с „Боташ“

Румен Радев не се съгласи, че договорът с турската компания Боташ е неизгоден. „Вие говорите за загуби. Помните 2022 година, тогава договорът с „Боташ“ гарантира топлината във всеки български дом, гарантира работата им. Правителството прекрати договора с „Лукойл“ за една нощ. Този договор дава възможност на България да стане и търговец и да печели. Тук дойде Алиев, министрите на енергетиката, бяхме готови да тръгнем. Тази инициатива отпадна, нямаше никаква воля да се тръгна как България да започне да спечели. Аз почти насила откраднах Деница Златева и отидохме в Унгария на конференция и тогава с НВМ и Булгаргаз сключихме договор Унгария да получава газ от България. 10 дни по-късно в парламента сложиха таксите за Сърбия и Унгария“, каза още той. „Този договор работи и сега – над 3 млн. са получени през 2024 г., миналата година са 4,5 млн“, увери Радев.

„Имаме резервиран капацитет и с терминала в Александруполис. И там плащаме такси, но никой нищо не казва за него“, каза още Радев.

За икономическата му политика

„Данъците не трябва и няма да се вдигат. Имаме нужда от силен и устойчив български бизнес. Необходим е икономически растеж. Българскят бизнес се задушава от рекета на олигархията. Моделът на един растеж се определя от няколко фактора – експорт, инвестиции и потребление. Инвестициите са на историческо дъно, експортът отбеляза рекорден срив за цяла Европа, остава ни потребление на домакинствата и бум на кредитите. С моя екип разработваме една амбициозна икономическа програма“, увери Радев.

Къде стои политически и с кой е готов да се коалира?

„Не си падам особено по етикетите, самите понятия ляво и дясно се размиха, те не са така ярки, както бяха преди 30 – 40 години. Хората очакват да им решаваме практическите проблеми. Нека оставим на вас медиите да определяте какви сме. Ако получим доверието, сигурно ще кажете, че сме популисти“, каза Радев.

Той не даде конкретен отговор с коя формация е готов да си взаимодейства в бъдещия парламент. „Нека видим кой и с каква тежест ще влезе в парламента. Не стъпвам в политиката с амбициятга за еднолична власт, нямам мания за спасител. Демокрацията се крепи на диалог. Ще говоря с всеки, който иска България да бъде сигурна, силна и конкурентна. Всеки, който иска да имаме правосъдие и справедливост. С всеки, който има куража да участва в разграждането на този олигархичен модел, защото няма да е лесно“, каза още Радев.

„Правосъдната реформа е необходима, ще се търси мнозинство. Дали ще търсим подкрепа от ГЕРБ – това са хипотези, които зависят от резултатите“, добави той.

Според Радев сега не е моментът да се предлага нова Конституция. „Бях готов с проект преди 5-6 години в друга среда, но не внесох проекта за Конституция, защото парламентите се сменяха през няколко месеца, как да внесеш такъв проект? Сега имаме важни задачи пред себе си, те са неотложни – сигурност, социална дейност, икономическо развитие. Сега не е моментът да разпиляваме обществена енергия“, каза той.

За екипа му

„Нямате идея колко много хора от цялата страна се заявяват и искат да участват в проекта ми. На България са необходими компетентни и почтени хора, които в повечето случаи странят от политиката. Сигурен съм, че ще допускаме и грешки, ще има хора, които ще бъдат целенасочено внедрявани, за да ни дискредитират“, обяви още Радев.

Той обяви, че има доверие на съветника си Николай Копринков. „Защо да не му вярвам? Около него се завъртя една легенда от един майстор на късия разказ. Ако аз имам доказателства, ще се освободя веднага“, каза той и отказа да назовава имена. „Знаете как действат нашите опоненти. Интригата, че Цветан Цветанов е толкова абсурдна, че даже не заслужава опровержение. Тя тръгна от олигархичните кръгове“, обясни още доскорошния президент.