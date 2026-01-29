Ще претопи ли Радев БСП: Крум Зарков предупреди социалистите за мрачно бъдеще

Ако БСП беше останала в силни позиции, на Румен Радев нямаше да му се налага да излиза от президенството. Румен Радев няма да претопи БСП, а това, което ще се случи на партията, ще бъде плод на "усилията" на социалистите. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и бивш секретар на президента Румен Радев по правните въпроси - Крум Зарков, пред БНТ.

Според него в битката на държавните мъже и жени срещу завладяната държава и олигархията, БСП може да има ползотворна роля и да се позиционира на правилната страна на историята.

Крум Зарков заяви още, че появата на Румен Радев в политиката ще промени политическия пейзаж, но и защото поставя ключов въпрос за развитието на държавата - постигането на елементарни стандарти за справедливост. Битката на Радев трябва да бъде подкрепена от социалистите, призова бившият служебен правосъден министър.

Крум Зарков добави, че не съжалява за стъпката, която направи и заради това, че напусна правния екип на държавния глава.

Кой ще е новият лидер на БСП?

Снимка: БГНЕС

Зарков посочи, че в БСП са се появили различни визии как партията да продължи оттук нататък. Една от визиите е визия на радикалната промяна на БСП и цялостното поведение на партията, добави Зарков, който се обяви за кандидат за лидер за промяна в партията на социалистите.

Впоследствие Зарков предрече и мрачно бъдеще за социалистите, ако не се вземат нужните мерки на предстоящия конгрес на партията на 7 и 8 февруари. "Вярна е тезата, че хората излязоха в битка срещу олигархията и мафията. Съществуването на БСП не е въпрос само за предсрочните парламентарни избори, но тази тема не може да бъде развивана, защото ако в следващите две седмици не намерим силите да се изправим и да признаем това, което допуснахме като грешки в последните няколко години, с кулминация в последната година, и не заемем ясен курс на радикална промяна, то тогава нещата ще стават по-зле", коментира Крум Зарков.

Той призова сегашния председател на БСП Атанас Зафиров да подаде оставка. "Има хора и интелектуален потециал в БСП", смята Крум Зарков.

Той открои, че има няколко лагера в БСП - лагер на прегрупирането и лагер на съществената и дълбоката промяна.

Според него конгресът и смяната на ръководството е единственият валиден начин за стягане на партията за предсрочните парламентарни избори.

