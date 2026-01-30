Триъгълникът на властта се превръща в Бермудски триъгълник, който поглъща политиците, несъгласни с мнението на улицата

Думите от заглавието са на председателя на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев в студиото на bTV. По думите му колкото повече президентът Илияна Йотова се среща с кандидатите за служебни премиери по така наречената "домова книга", толкова повече абсурдни стават промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ и ГЕРБ. Тези промени просто трябва да бъдат заличени и да се върнем към стария вариант на Конституцията за служебните правителства, коментира Стойнев.

Той настоя служебният премиер да бъде подготвен човек и да се върви към сформиране на кабинет след предсрочните парламентарни избори. За да си министър-председател, трябва да имаш и голям политически опит, открои Драгомир Стойнев. И призова Андрей Гюров като възможен кандидат за министър-председател, макар и служебен, да подаде мигновено оставка като подуправител на БНБ в управление "Емисионно".

Бъдещето на БСП

Снимка: БГНЕС

Драгомир Стойнев заяви, че конгрес на БСП преди изборите да се прави, е грешна политическа стъпка. "Конгресът се превръща винаги в братоубийствен, но когато остават няколко месеца преди предсрочните парламентарни избори, не трябва да се прави конгрес", коментира Стойнев.

Той определи поведението като "правилно" на Атанас Зафиров да не участва в листите на БСП за предсрочните парламентарни избори. Стойнев обяви, че също няма да бъде кандидат за депутат в следващото 52-ро Народно събрание. БСП ще даде път на младите на предсрочните парламентарни избори, които да влязат в следващия парламент.

Драгомир Стойнев смята, че Народното събрание се е превърнало в един ТикТок модел. И обвини лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, както и санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, че са гледали повече партийния интерес, отколкото интереса на правителството.

"Те двамата се надпреварваха и даваха задачи на министър-председателя през парламента", посочи още Стойнев. Но въпреки това е доволен, че БСП са успели да прокарат собствените политически интереси през участието си в правителството.

