След скандала: Борисов заговори за "всички гледни точки" с реч от Мелони, а външният министър... поздравява за Баба Марта (СНИМКИ)

"Всеки опит за разделение на Европа прави всички ни по-слаби. Не заради влиянието, а за принципите, които са я основавали, трябва реакция на ЕС. Това става само с незабавна среща на върха между Съединените щати, европейските държави и съюзници, на която всички гледни точки да бъдат сложени на масата. Среща, на която да се говори откровено за това какво следва." Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод дипломатическия скандал и размяна на остри реплики между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом.

В социалните мрежи обаче веднага бе отчетено, че в позицията на Борисов вече се говори за "всички гледни точки", а нито веднъж не се споменава Украйна или подкрепа към Зеленски под каквато и да е форма. Нещо повече - оказа се, че позицията, споделена в профила на бившият премиер в социалните мрежи, поразително много прилича на текста на италианския премиер Джорджа Мелони, която също говори за "незабавна среща на върха", но поне споменава Украйна, за разлика от Борисов.

Гореспоменатото отвежда и към въпроса с разбирането на коалиционните партньори у нас относно българската реакция по темата на ниво държавна власт - такава липсва близо половин ден след дипломатическия скандал. По този повод в събота сутринта пред bTV евродепутатът от ДПС-ДПС Илхан Кючюк отправи остра критика:

"България традиционно има проблеми с вземането на решения във външната си политика. Винаги първо чакаме откъде ще задуха вятърът, да видим първо коя страна ще бъде печелившата и да я изберем", коментира Кючюк с открита критика към външно министерство и правителството, което партията му подкрепя. По думите на евродепутата останалите европейски държави вече са заявили своята позиция в подкрепа на украинския президент.

И докато се очаква официална позиция на България поне от министерството на външните ни работи, то министър Георг Георгиев предпочете за поздрави с празника навръх 1 март:

Позиция все пак бе публикувана и от премиера Росен Желязков, който написа в социалната мрежа "Х" с едно изречение: "Украйна, бъди смели, бъди силна! Ние сме с теб!"

🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong. We stand by you. 🇧🇬🇪🇺