Нетаняху мисли за опустошение на Иран: В Ливан свирят джаз, докато ракетите летят (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Ние сме на път към победата“, коментира израелският министър-председател Бенямин Нетаняху по време на посещение в Бат Ям, където иранска ракета удари сграда, при което загинаха шестима цивилни. Той е категоричен, че Израел ще постигне целите си и ще нанесе опустошителен удар на Иран, предава италианската информационна агенция ANSA. "Иран ще плати много висока цена за умишленото убийство на цивилни, жени и деца", категоричен е Нетаняху и добавя, че "те ще усетят пълната сила" на израелското оръжие.

Нетаняху допълни, че израелските войници са над небето на Иран, което означава, че ударите продължават. За нови експлозии в Техеран, съобщава и Al Jazeera.

Информацията е за нови експлозии в различни райони на Техеран, докато израелските атаки срещу столицата се засилват. Съобщава се, че атаките са извършени в Ниаваран, на север от Техеран, и около площадите Валиасър и Хафте Тир в центъра на града. ОЩЕ: Израел и Иран са приоритет: САЩ забиха нож в сърцето на украинската отбрана (ОБЗОР - ВИДЕО)

Multiple explosions reported in Vardavard, western Tehran Activity also reported in Niavaran, northern Tehran pic.twitter.com/HMIznvIB1R

Междувременно в Ливан снощи гостите на парти гледаха ракети, летящи над Израел, придружени от изпълнение на саксофон на живо, пише белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA. Видеото е от снощи и се разпространява в платформата Х от NEXTA.

Video of the day: In Lebanon last night, party guests watched rockets flying over Israel — accompanied by a live saxophone performance. pic.twitter.com/0ePJ7uehHB